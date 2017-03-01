«Жальгирис» приглашает виленчан в Каунас

Каунасский «Жальгирис» и многолетний спонсор клуба Kautra запустили новый, не имеющий аналогов проект, который живущим в столице зелено-белым болельщикам позволит очень удобно и просто увидеть матчи Евролиги.

Верным почитателям чемпионов Литвы в Вильнюсе представлен долгожданный подарок – бесплатные поездки на матчи Евролиги в каунасской Žalgirio Arena.

Такое предложение «Жальгирис» дарит вместе с предприятием пассажирских перевозок и спонсором клуба Kautra, которая не только совершенно бесплатно будет возить любителей баскетбола, но и обеспечит надежную и удобную поездку из Вильнюса в Каунас и обратно.

«Знаем, что в Вильнюсе живет много фанов «Жальгириса», поэтому мы подумали, почему же не дать им возможность весело и удобно приехать в Каунас посмотреть матчи Евролиги. А еще и бесплатно. Ведь намного интереснее путешествовать в компании единомышленников и вести разговор во время поездки о соревнованиях и игроках. Уже много лет мы возим игроков «Жальгириса» на матчи, поэтому надеюсь, что поездки автобусом хорошо оценят и пассажиры», – считает генеральный директор Kautra Линас Скарджюкас.

Воспользоваться исключительным предложением смогут все жители и гости Вильнюса, которым надо будет всего лишь за 7 евро приобрести билет по Интернету (www.autobusubiletai.lt) или сделать это на автовокзале. Предъявив этот билет в автобусе-экспрессе «Жальгириса», они получат билет такой же стоимости на матч Евролиги. Выходит, что всего за 7 евро можно будет отправиться в веселую поездку и вместе с компанией болельщиков зелено-белых вживую увидеть матчи сильнейших баскетбольных команд Евролиги.

Современные автобусы предприятия Kautra начнут курсировать по маршруту Вильнюс – Žalgirio Arena – Вильнюс уже 2 марта, когда жальгирисцы у себя дома в 19 час. встретятся с вице-чемпионом Евролиги стамбульским «Фенербахче». Именно в этот день с Вильнюсского автовокзала, с 35-й площадки в 17 часов отходит первый специальный экспресс-автобус «Жальгириса», который довезет болельщиков до самой арены. После матча автобус будет ждать их около арены и привезет на Вильнюсский автовокзал.

Как за этим поединком, так и за предстоящим через неделю (9 марта) с афинским «Панатинаикосом» будет следить весь мир, поскольку он получил признание и статус матча недели Евролиги.

Инф. «ЛК»

Метки: Kautra, N9 (1149) 2 марта, билеты, Евролига, Линас Скарджюкас