“Жальгирис” простился с Евролигой

Первый в истории полноценный регулярный чемпионат Евролиги, финишировавший на прошлой неделе, подарил болельщикам множество интересных матчей и сохранил интригу до последних туров. Каунасский “Жальгирис” в последнем, 30 туре, в гостях выиграл у испанской “Басконии” (Виттория) 84:79 и завершил выступление в турнире.

“Жальгирис” в этом сезоне в Евролиге выиграл 14 и проиграл 16 матчей, в итоге заняв 10 позицию. До заветного восьмого места не хватило каких – то 2-3 побед. Следует отметить, что из 14 побед 8 были достигнуты в гостях и 6 на каунасской Žalgirio arena. Вывод – подопечные Шарунаса Ясикявичюса наконец – то избавились от комплекса чужого паркета.

Осенью, накануне старта Евролиги, эксперты прогнозировали “Жальгирису” 7 – 8 побед и итоговое 15 – 16 место. Руководство клуба ставило задачу – минимум 10 побед.

Расстановка команд в турнирной таблице сформировала следующий состав четвертьфинальных пар: «Реал» (Испания) — «Дарушшафака»,(Турция), ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания), «Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция), «Олимпиакос» (Греция) — «Анадолу Эфес» (Турция).

Первые четвертьфинальные поединки на вылет стартуют 18 апреля. Серия длится до трех побед. Первые, вторые и пятые (в случае необходимости) матчи будут сыграны на площадке сеяных команд.

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая года.

Инф. «ЛК»

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