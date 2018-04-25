«Жальгирис» удостоен наград Евролиги

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Заняв третье место в Евролиге, «Жальгирис» дождался наград и за пределами паркета. В традиционных надрадах Devotion Marketing Awards Евролига наградила самые продуктивные маркетинговые проекты, которые создали команды Евролиги и Кубка Европы. В конкурсе приняли участие 18 проектов. Награды удостоился и генеральный менеджер каунасцев Паулюс Мотеюнас.

В этом году чемпионы Литвы были оценены за продажу билетов в домашних матчах, арена каунасцев была самой посещаемой в Евролиге, а к аншлагу добавились не только победы команды, но и бесплатные развлечения в дни матчей, а также подарки болельщикам в плей-офф турнира.

Золотой награды удостоена участник Кубка Европы мюнхенская «Бавария», которая перед сезоном оборудовала баскетбольную площадку между двумя терминалами мюнхенского аэропорта и там сыграла товарищеский матч с мадридским «Реалом».

Бронзовой награды в спортивном маркетинге был удостоен еще один участник Кубка Европы краснодарский «Локомотив-Кубань», который представил супергеройский проект «Основной состав». Для «Локо» эта награда стала первой на международном уровне.

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас получил приз имени Джанлуиджи Порелли, который вручается лучшему управляющему года в Евролиге на основе опроса генеральных менеджеров.

Работа Мотеюнаса помогла «Жальгирису» попасть в «Финал четырех» и занять третье место в Евролиге.

«Я с удовольствием поздравляю с этим признанием моего товарища, гендиректора «Жальгириса» Паулюса Мотеюнаса. Он абсолютно заслужил эту награду, ведь каунасцы превзошли все ожидания в спортивном смысле и здорово проявили себя в других областях клубной деятельности, — после награждения радовался генеральный менеджер московского ЦСКА Андрей Ватутин.

Награда названа в честь Джанлуиджи Порелли, занимающего на протяжении двух десятилетий пост президента болонского «Виртуса». Награда вручается с 2005 года.

В прошлом году ее обладателем был генеральный менеджер стамбульского «Фенербахче» Маурицио Герардини.

Тем временем «Жальгирис» продолжает комплектацию команды на следующий сезон.

Каунасцы подписали трехлетний контракт по формуле 2+1 с легким форвардом Марюсом Григонисом (24 года, 198 см). У него еще действовало двухлетнее соглашение с берлинской «Альбой», но «Жальгирис» его выкупил.

До Берлина Григонис сезон провел в Испании, где защищал цвета «Тенерифе».

Каунасцы по формуле 1+1 подписали контракт с американским разыгрывающим Нэйтом Уолтерсом (27 лет, 193 см).

Прошлый сезон Уолтерс начинал в клубе НБА «Юта Джаз», но в декабре был отчислен, а остаток сезона провел во французском «Шалоне».

У Уолтерса есть опыт выступления в Евролиге — в сезоне 2016/17 он играл за белградскую «Црвену Звезду».

Инф. «ЛК»