«Жальгирис» уже превосходит НБА!

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«Жальгирис» первый круг регулярного чемпионата Евролиги завершил на 8 позиции с 7 победами и 8 поражениями. Уже 4 января каунасцы на своей арене принимают московский ЦСКА, которому в первом круге на выезде уступил лишь в овертайме 97:99. Эксперты назвали ту игру пока что самой зрелищной в турнире в этом сезоне.

То, что в Литве любят баскетбол, – не новость. И все равно с каждым годом чувства все крепнут: в прошлом сезоне средняя посещаемость «Жальгириса» на матчах Евролиги составила 13 560 человек, в этом – 14 732.

Вместимость арены в Каунасе при этом уступает американским аренам – она рассчитана на 15 708 человек.

Генеральный директор «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас рассказал, что в этом году клуб превратился не просто в литовскую команду, а в главную команду всех стран Балтии. Порядка 300-500 болельщиков приезжают на каждый матч Евролиги из Латвии и Эстонии.

На топовые матчи билеты разбирают заранее. Например, аншлаг на январской игре с ЦСКА был обеспечен уже в середине ноября.

Интересно, что посещаемость игр Евролиги в Каунасе выше, чем у некоторых клубов НБА.

Это не совсем корректная статистика: «Жальгирис» играет дома раз в две недели, тогда как в регулярке НБА много проходных игр. Но тем не менее каунасцы доказывают, что популярность баскетбола и в Европе может ориентироваться на заоблачные заокеанские стандарты. Тем более, что в Каунасе на баскетболе всегда гораздо жарче, чем где бы то ни было еще.

В этом году у «Жальгириса» рекордный для клуба (и по-прежнему один из самых маленьких в Евролиге) бюджет – 10,7 млн евро. Из них клуб своими усилиями отбивает 8,1 млн. 7,4 млн евро пойдут на зарплаты игроков и тренеров, 1,4 млн евро потребует содержание клубной администрации, оставшиеся 1,9 млн – прочие расходы.

А теперь о доходах. Спонсоры и рекламодатели принесут клубу 3 млн евро. 1,2 млн евро планируется получить от Евролиги в рамках распределения доходов от продажи телеправ (в прошлом сезоне благодаря успешному выступлению клубу выплатили 1,9 млн евро). На продаже билетов «Жальгирис» планирует заработать 2,9 млн евро (в сезоне-2017/18 благодаря четвертьфиналу Евролиги клуб выручил 3,6 млн евро). 1 млн евро клуб заработал на продаже игроков. Итого – 8,1 млн евро!

На сезон-2018/19 «Жальгирис» продал шесть тысяч абонементов. Это, между прочем, целых 2% городского населения. Это больше, чем треть 15-тысячной «Жальгирис-Арены». Так что более-менее постоянный состав зрителей – вполне объяснимо.

Расходы муниципалитета на «Жальгирис» составят всего 2 млн евро (18,6 % от бюджета). Оставшиеся 0,6 млн евро бюджета планируется покрыть за счет средств, оставшихся с минувшего сезона.

Информация «ЛК»