Жалоба Achemа по поводу платы за УООИ – в Суде справедливости ЕС

Спор крупнейшего в Литве потребителя природного газа – йонавского завода удобрений Achema с Комиссией по контролю за энергетикой и ценами по поводу услуг, отвечающих общественным интересам (УООИ), переходит в Европейский суд справедливости Евросоюза.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в декабре обратился в Европейский суд справедливости с просьбой принять преюдициальное решение по этому делу. В среду на совещании Кабмина планируется решить вопрос об участии Литвы в этом деле и позиции страны.

ГАСЛ просит Суд справедливости выяснить, может ли считаться оспариваемый компанией Achema порядок УООИ, государственной помощью в том смысле, как она понимается в законодательстве Евросоюза.

Achema и ранее участвовавшие в этом деле НК Orlen Lietuva и другой производитель удобрений Lifosa утверждают, что введенная в 2014 году для них обязанность внесения платы за УООИ является незаконной, поскольку на тот мемент механизм УООИ был незаконной государственной помощью. По мнению компаний, Литва не сообщила о намерении предоставления государственной помощи Еврокомиссии.

В октябре 2015 года Конституционный суд Литвы постановил, что утвержденный правительством порядок, согласно которому УООИ должны платить компании, которые производят электроэнергию для своих нужд, не противоречит Конституции.

Поступления от сбора на услуги, отвечающие общественным интересам, выделяются на производство местной электроэнергии за счет возобновляющихся источников, на поддержку когенерационных станций, стратегических объектов, связанных с повышением энергетической безопасности, финансирование, обеспечения безопасности атомной энергетики, хранения и захоронения отходов с Игналинской АЭС, а также надежного функционирования электроэнергетической системы.

BNS

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