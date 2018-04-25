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25 марта, 19.00

Место проведения: Русский драмaтический театр Литвы (ул. Й. Басанавичяус, 13)

Спектакль «Жанна» поставлен по пьесе популярного современного российского драматурга Ярославы Пулинович.

Главная героиня постановки – зрелая, сильная и успешная бизнес-леди, прошедшая сложный путь, сумевшая в лихие 90-е создать свой бизнес, взявшая у жизни все, кроме эмоций и счастья. Теперь она ищет любви, но вместо этого получает предательство от молодого, инфантильного любовника. Боль, отчаяние и одиночество приводят к желанию мести, и перед зрителем разворачивается почти античный сюжет в современных реалиях.

«Жанна» — правдивый спектакль, рассказанный простым, узнаваемым языком, с грустными, но в то же время изящными и смешными сценами. Выразительная и эмоциональная история, где тема женщины – главная тема, которая станет близкой самой разной публике.

Режиссер-постановщик: Сергей Куликовский.

Автор: Я. Пулинович.

Художник-постановщик: С. Макаренко.

Режиссер по пластике: М.Баранова.

В ролях: Наталья Капитонова, Артем Пинчук, Екатерина Королева, Людмила Баталова, Алексей Верещако, Валерий Глазков, Сергей Толстиков, Ирина Антонова, Милана Иванова, Андрей Бибиков, Иван Сладкевич, Екатерина Сиривля, Люсинэ Саядян.

Продолжительность: 2 ч. 20 мин.

Цена билета: 14.00 – 20.00 евро

Билеты распространяют: Tiketa, касса театра, организатор.

Информация и cкидки по тел. +370 683 46676.