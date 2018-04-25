Ждет резкое подорожание электричества и газа

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Электроэнергия и газ для бытовых потребителей с января 2019 года могут подорожать на 15–20%, говорят участники рынка. Окончательные тарифы для населения будут утверждены до конца ноября. Между тем электроэнергия для бизнеса может подорожать на 30-60%.

Компания электро- и газоснабжения Lietuvos energijos tiekimas (LET) утверждает, что рост цены на электроэнергию обусловлен ее подорожанием на рынке.

«Из-за подорожания почти на 40% электроэнергии на международном рынке окончательная цена для потребителей может повыситься примерно на 15%. Одна из главных причин роста цен — более высокие цены на электроэнергию на бирже Nord Pool», – сказали BNS в LET.

Компания указывает, что средняя цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool в этом году за десять месяцев составила около 49 евро за мегаватт-час — на 39,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Менеджер по делам клиентов малого и среднего бизнеса, контролируемого латвийской компанией Latvenergo независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, Каролис Багдонас прогнозирует, что к повышению цен на электричество нужно готовиться и бизнесу.

«Видно очень четкое повышение для бизнеса. Я сравниваю контракты, которые истекают в конце 2018 года, и думаю о покупках с 1 января 2019 года. Так, в зависимости от ценообразования, повышение будет от 30 до 60%», — сказал BNS представитель Elektrum Lietuva.

LET указывает, что для бытовых потребителей может подорожать и газ. Повышение более чем на треть цен на газ на международных рынках отразится и на конечной цене для населения, поэтому в следующем году цены на газ могут повыситься на 15-20%.

Последний раз электроэнергия дорожала для потребителей в 2013 году, потом она каждый год дешевела. С января этого года она подешевела в среднем на 1,2%.

Газ для бытовых потребителей с января этого года подешевел почти на 8%, а цена на газ для крупных потребителей не изменилась.

Литва с другими странами Балтии до 2025 года намерена выйти из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизировать работу с континентальными сетями Европы.

В настоящий момент в Литве генерируется 15−25% необходимой ей электроэнергии, однако ради «энергетической независимости от России» Литва намерена покупать дорогое электричество с Запада или из Скандинавских стран, нежели дешевое из Беларуси или России.

Информация «ЛК», BNS