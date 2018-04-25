«Желтые жилеты» блокировали движение в центре Брюсселя

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Французские протесты против повышения цен на топливо перекинулись на Бельгию. Несколько сотен «желтых жилетов» практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы — на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС.

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: «Макрон — в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии — прим. ТАСС) — в отставку!» Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях.

В результате их действий закрыты шесть крупных туннелей, ведущих к центру города, сообщили городские власти. Они отмечают, что акция не была санкционирована властями. Ее организаторы в последний момент отозвали запрос в мэрию о проведении манифестации. Полиция стягивает силы в район проведения акции, но пока не предпринимает мер по разблокированию улиц.

По данным стражей порядка, задержаны свыше 60 человек, в основном — за агрессивное поведение или наличие запрещенных предметов, в частности, холодного оружия, но явных столкновений между митингующими и стражами порядка не происходило.

Протестующие заявляют, что выступают в знак солидарности с аналогичным движением во Франции против социальной несправедливости в Бельгии. Разные участники акции называют разные ее цели, включая требование снижения налогов, повышения социальных выплат, смягчение правил рынка труда и получении пособий по безработице, понижение цен на бензин и лекарства.

Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение «желтых жилетов» (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% — до 1,51 евро за литр.

Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали.

NEWSru.com

Photo by Casey Hugelfink on Foter.com / CC BY-SA