«Желтые жилеты» готовятся к новым протестам

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«Желтые жилеты» официально планируют в субботу провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа по случаю восьмого день мобилизации.

По словам участников движения, обещаний Эммануэля Макрона недостаточно для того, чтобы успокоить протест. Они официально объявили у префектуры полиции в Париже о двух митингах, которые пройдут в субботу. Первый митинг начнется с Елисейских Полей и будет следовать до Площади Биржи, которая находится во 2-м округе столицы. Второй начнется возле мэрии Парижа и отправится в Национальную ассамблею.

Мобилизация «желтых жилетов», которая в течение нескольких недель уменьшалась, снова может восстановиться после громкого ареста лидера движения Эрика Друэ. Участники движения призывают к усилению противостояния, распространяя призывы к демонстрациям на Facebook.

Они планируют митинги на площади Трокадеро и площади Республики, а также в других частях столицы, информация о которых, как говорится в сообщении, «появится в последний момент».

korrespondent.net