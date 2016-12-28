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Женщина из волшебной страны романса…

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 29, 0:01   |   Комментариев: 0

… А Елена Петровна Бахметьева все зовет нас в страну романса, в волшебную страну прекрасных чувств, страну настоящей любви, где мужчины – настоящие рыцари, а уж женщины… Женщины там просто сказочные – красивые, страстные, нежные. И такие в своей любви разные… И в нашей,  совсем непростой сегодня жизни, оказывается совсем  рядом –  всего лишь на четвертом этаже нашего городского Дома учителя вдруг открывается и для нас заветное окно в  эту страну-сказку.  И там, на сцене концертного зала  вдруг тоже появляются женщины из этой страны-сказки… И среди них первая, как мне кажется,  и самая действительно сказочная – это  Юдита Лейтайте.  

LTK2813-1Я слушаю романсы в ее исполнении уже много лет. И как потом  долго после ее концерта все в душе поет и ликует от соприкосновения с истинной красотой, с  удивительным голосом…

 И вот снова в газетах объявляется вечер романса, организуемый как и всегда обществом «Мелос», и я тороплюсь в этот зал чудес и знаю, что этот вечер, как и всегда будет вести Елена Петровна, наш  прекрасный и всезнающий  гид по этой хоть и сказочной, но совсем не простой  стране… И  вот  она  объявляет –  исполняется романс «Не уходи, побудь со мною»… Поет Юдита Лейтайте. И на сцену выходит эта по-девичьи стройная  женщина, в своем необыкновенно женственном наряде и начинает  свое пение –  разговор о лучших минутах в человеческой жизни…

 О, как можно по-разному сказать (и, конечно, пропеть со сцены) любимому мужчине это слово – «не уходи»… И как произносит все это сейчас Юдита, как поет-говорит его – ласково, страстно, призывно. И  сразу же  понимаешь – разве найдется в этом мире мужчина, который  сможет в этот вечер куда-то уйти от такой  женщины?

 И пока ты с грустью вспоминаешь и о своем прошедшем – разве хоть когда-нибудь и кто-нибудь произносил тебе вот так это слово – «не уходи» –  на сцене уже звучит вальс,  и вместе с голосом Юдиты возникает в душе  уже новое настроение – настроение  танцевального бала, настроение вальса… Звучит «Я помню вальса звук прелестный». И пускай действительно за окном сейчас «шумят  метели»,  ты – зритель – сейчас уже вместе с ней и пребываешь совсем в другой стране… А потом будут романсы «Калитка», «Я встретил вас – и все былое», «Только раз бывают в жизни встречи»…

 И почти в конце  прозвучит  романс-признание «А я вас все-таки люблю»…

  …И что происходит с нами во все мгновения ее выступления?! Она – волшебница Юдита чарует нас, зрителей, не только своим голосом: она чарует движениями своей головы с великолепными темными волосами, чарует глазами, чарует всем своим женским существом. И завораживает своими руками… Я еще не видел такого настоящего «танца» женских рук, такого их полета, (хотя прослушал и просмотрел в свое время выступления самых разных исполнителей на «вечерах романса», которые вели на Первом канале телевидения сначала великолепная Казарновская, а потом Погудин).

О, эти ее руки, этот их плавный полет перед необыкновенном ее лицом, этими глазами и этим раскошным потоком ее чудных  волос… И при этом она то сосредоточенна и серьезна, то прямо-таки озорная, как девчонка…

 А  как она – в промежутках между этими своими сеансами женского волшебства и очарования – еще рассказывает о своей жизни, своих «тайных» женских мыслях и женских делах… И все больше по-настоящему веришь, что она – Юдита и есть та Прекрасная Женщина Романса, которая шагнула со сцены в нашу жизнь  из своей волшебной страны и сейчас рассказывает нам о ней …И что именно с ней и происходят те разные любовные истории, о которых она так прекрасно поет…

 И, сидя в зале и потом уже дома, все пытаешься понять причину такого женского очарования… И  понимаешь –  есть на свете еще и такая вещь, как… женское кокетство. И я, со своим жизненным опытом, теперь понимаю – оно – это кокетство –  должно, обязательно должно быть в нашей жизни, жизни мужчин… Ну, пускай, совсем немного… Ну,  может быть, даже  побольше, чем немного…  Но оно все же так нужно нам – мужчинам. Ведь в этом милом качестве выражается вся сущность женская… Ведь это та самая игра женщины с мужчиной, игра в самую прекрасную для нас игру на свете…

И с грустью вспоминаешь, что ты уже пожилой  мужчина, и «разность лет нас разлучает», а в душе все равно тепло и даже горячо, и ты  тоже  понимаешь, что сейчас почти влюблен в нее… И возможно, совсем не почти… И  как в этом романсе, тебе тоже сейчас  хочется сказать  волшебнице Юдите эти  слова из романса:

«Но я вас все-таки люблю…»

Геннадий Андреев

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