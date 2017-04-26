Христос воскресе! Кто первый произнес эти слова? Тот, кто был первым свидетелем чуда. Жены-мироносицы. Иисус Христос был распят, и Его ученики разбежались. Рядом с Ним слева – разбойник, справа – разбойник, у подножия Креста – Матерь Божия и апостол Иоанн. А поодаль, в стороне от глумящейся и злорадствующей толпы, стоят плачущие и сострадающие женщины, жены-мироносицы. После ареста Христа все ученики-мужчины разбежались, самый ревностный трижды отрекся от Него. А эти простые женщины до последнего момента были рядом.

Ничего особенного жены-мироносицы не делают. Они просто никогда не разлучаются со Христом и служат Ему чем могут. И им было страшно во времена гонений, но любовь их побеждала страх. Апостолы сидели, закрывшись в Сионской горнице, не понимая, что случилось, и как это могло произойти, чтобы Сына Божия распяли и Он умер? Для человеческого разума это было непостижимо. А жены-мироносицы в это время, замирая от страха в темноте, шли с сосудами мира ко Гробу Господню, чтобы по обычаю помазать этим благовонием Его тело, и думали только об одном: «Кто отвалит нам камень?» Апостолы сказали бы им: «Да это же полное безумие! Вас убьют еще на дороге. Гроб надежно охраняется римской стражей. А главное – ведь Учитель сказал, что Он воскреснет. Зачем Воскресшему миро?»

Но что для женщины рассудок, если страдает любимый человек? Мужского дара рассуждения у нее нет, она живет сердцем, и если ее сердце преисполнено любовью к Богу, то Он Сам ведет жену по пути в Царствие Небесное. Только для того, чтобы идти по этому пути, нужны решимость и полное самоотвержение, которые были у жен-мироносиц. Они шли, почти бежали ко Гробу Господню – и все силы ада в страхе расступились перед ними.

Ангел отвалил для них камень от пещеры, а стражники в страхе разбежались. «Идите и проповедуйте ученикам о том, что Христос воскрес!» Жены-мироносицы стали апостолами для апостолов. Сам воскресший Христос явился прежде других им.

О них известно немного. Вот их имена: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Иоанна, Сусанна, Саломия, сестры Марфа и Мария. Их памяти посвящено третье воскресенье после Пасхи. В этом году оно 30 апреля.

Самая известная, пожалуй, Мария Магдалина. Родом из городка Магдала. Иисус изгнал из нее бесов. За это она верно служила Ему и была преданной ученицей. Предание рассказывает, что именно Мария принесла римскому императору Тиверию красное яйцо как символ Воскресения, символ возрождающейся жизни.

Мария Клеопова, по преданию дочь Иосифа Обручника. Жена апостола от 70 Клеопы, которому явился Христос после Своего Воскресения, когда тот с будущим евангелистом Лукой шел в Эммаус. Об этом рассказывают Деяния апостолов. Сын Марии и Клеопы священномученик Симеон был вторым епископом Иерусалимским.

Иоанна – жена Хузы, домоправителя царя Ирода. Оставив царский дворец, она вместе с другими женщинами следовала за Христом.

Саломия – жена рыбака Зеведея, мать апостолов Иакова и Иоанна.

Марфа и Мария, сестры праведного Лазаря Четверодневного, воскрешению которого посвящена суббота перед Вербным воскресеньем. В их доме Иисус был часто. После того как Лазарь вынужден был бежать на Кипр, Марфа и Мария сопровождали его, помогая брату проповедовать Христа.

Вместе с мироносицами в этот же день вспоминаем мы и двух мужчин – Иосифа Аримафейского и Никодима. Они были тайными учениками Христа. Пока Христос проповедовал в толпах народа, они ходили к Нему ночью. Но когда вдруг Он был схвачен, распят и убит, эти два человека, которые в течение Его жизни были робкими, не решающими своей судьбы учениками, вдруг оказались крепче Его ближайших учеников. Они забыли страх и открылись перед всеми, когда другие скрывались. Пришел к Пилату Иосиф Аримафейский просить тела Иисусова, пришел Никодим, который только ночью осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом они погребли своего Учителя, от Которого уже больше никогда не отказались.

Мироносицы следовали за Христом и Его учениками и служили им. Что же они делали? Да, наверное, то, что и все женщины во все времена – готовили еду, стирали белье. Как бы мы сейчас сказали – обеспечивали тыл.

Жены-мироносицы ХХ века. Они повторили подвиг милосердия и любви. Они сохранили Церковь в годы гонений. «Безвестные монахини, жены и сестры духовенства, бесчисленные простые прихожанки погибали в лагерях и тюрьмах. Остававшиеся на свободе смиренно и кротко, незаметно совершали свое христианское служение: сопровождали священнослужителей в гонениях и ссылках, простаивали ночи напролет у тюремных дверей, чтобы сделать передачу, оберегали оставшиеся храмы, спасали святыни от грабежа и разорения. «Белые платочки», как с любовью называл их святитель Патриарх Тихон, непоколебимо стояли в храмах на богослужении в самые беспросветные годы, когда могло казаться, что православная жизнь, мир и благополучие уже никогда не вернутся. На них же лежало воспитание детей, потерявших отцов. Но ни одна слеза бесчисленных страдалиц не забыта у Бога. На этих слезах возрождается Русь.» (Святитель Лука Войно-Ясинецкий).

Да и сейчас в наших храмах больше женщин, скромных, трудолюбивых и добрых. И третья неделя после Пасхи – это ваш праздник, дорогие сестры.

В православный женский день вспоминается еще одна замечательная женщина – грузинская царица Тамара. Жила она XII веке (ок. 1165-1212 или 1213 гг.). Время это называют «золотым веком» грузинского государства. А Тамара была великой правительницей этой страны наряду со своим дедом Давидом Возобновителем. Да и вряд ли можно найти в мировой истории равную фигуру среди женщин-монархов.

Она происходила из рода Багратидов, который, по одному из преданий, ведет начало от Иосифа Обручника. С 13 лет стала править вместе с отцом Георгием III. Современник так писал о ней: «Правильного сложения, темный цвет глаз и розовая окраска белых щек, застенчивый взгляд, манера царственно вольно метать взоры вокруг себя, приятный язык, веселая и чуждая всякой развязности, услаждающая слух речь, чуждый всякой порочности разговор». Тамаре удалось сохранить единство Грузии. Делал это она мягко, идя порой на уступки ради большой цели, старалась избегать ненужного кровопролития и интриг. Против нее неоднократно возникали заговоры. Но Тамара никогда не мстила своим врагам.

При ней высшего расцвета достигла культура. Достаточно вспомнить Шота Руставели, который посвятил Тамаре своего «Витязя в тигровой шкуре». Она строила храмы, монастыри, школы, всячески поддерживала главу Грузинской Православной церкви (автокефалии, т. е. независимости, которой она добилась еще в V веке), много сделала для того, чтобы крестить подвластные ей горские народы.

При Тамаре Грузии приходилось много воевать. Границы страны расширились от Каспийского до Черного моря. В 1204 году султан Рукн-эд-Дин обратился к царице с требованием отказаться Грузии от христианства, распространяя свои претензии и на нее лично. Тамара отвергла эти требования, и в исторической битве близ Баскани, в верховьях реки Аракс, грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств, предотвратив нашествие на Грузию и опустошение страны. Военные силы, которыми располагала царица, были ничтожно малы в сравнении с армией султана. Но святая уповала не на силу оружия. «Матерь Божия! Грузия – Твой жребий. Ты – Владычица, а я – только лишь последняя раба Твоя. Сама защити удел твой!» – молилась она перед битвой.

Тамара мирно скончалась в 1212 или 1213 году. Завещала похоронить ее тайно, чтобы избежать осквернения могилы мусульманами, с которыми она при жизни много воевала. И до сих пор не известно место ее захоронения. Есть горское предание о том, что когда в мире умножатся горе и страдание, царица Тамара восстанет из гроба, чтобы утешить людей своих. Вот тогда и узнает грузинский народ, где покоится его великая благоверная царица.

Христос воскресе.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N17 (1157) 27 апреля, религия