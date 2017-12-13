Жеребьевка еврокубков: в феврале будет интересно

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют следующие пары: «Ювентус» — «Тоттенхэм», «Базель» — «Манчестер Сити», «Порту» — «Ливерпуль», «Севилья» — «Манчестер Юнайтед», «Реал» — «Пари Сен-Жермен», «Шахтер» — «Рома», «Челси» — «Барселона» и ​»Бавария» — «Бешикташ».

Первые матчи этого раунда состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные пройдут 6, 7, 13 и 14 марта. Команды, которые выиграли свои группы, проведут первые матчи в гостях.

При жеребьевке команды были разделены на две корзины: в одну попали победители группового турнира, в другую — клубы, которые в группе заняли второе место. Первую корзину составили «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Рома», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бешикташ» и «Тоттенхэм», вторую — «Базель», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту» и «Реал».

В первом раунде плей-офф между собой не могли встретиться те команды, которые уже играли друг с другом на групповом этапе. В том числе, к примеру, «Бавария» не могла вновь попасть на «Пари Сен-Жермен». Также между собой не могли сыграть команды, представляющие одну страну.

В Лиге Европы сыграют сразу четыре российские клуба: «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

В 1/16 финала «Зенит» сыграет против «Селтика», «Локомотив» — против «Ниццы», ЦСКА встретится с «Црвеной Звездой», «Спартак» — с «Атлетиком» из Бильбао.

Первые матчи стартового раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 15 февраля, ответные — 22 февраля. Из российских клубов только «Спартак» первый матч проведет на своем поле, так как он попал в число несеяных команд. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА начнут плей-офф с матчей в гостях.

Жеребьевка принесла следующие результаты:

«Боруссия» — «Аталанта», «Ницца» — «Локомотив», «Копенгаген» — «Атлетико», «Спартак» — «Атлетик», АЕК — «Динамо» Киев, «Селтик» — «Зенит», «Наполи» — «Лейпциг», «Црвена Звезда» — ЦСКА, «Лион» — «Вильярреал», «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»,

«Партизан» — «Виктория», «Стяуа» — «Лацио», «Лудогорец» — «Милан», «Астана» — «Спортинг», «Эстерсунд» — «Арсенал», «Брага» — «Марсель».

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, еврокубок, жеребьевка