1 декабря в Кремле прошла церемония жеребьевки финального этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, в ходе которой российская сборная узнала своих соперников по групповому этапу турнира. Торжественное мероприятие открыл президент России Владимир Путин.
Первыми после короткого вступительного слова ведущих церемонии Ивана Урганта и Алсу перед зрителями выступили президент страны Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пишет «Газета.ру».
«Страна с нетерпением ждет чемпионат мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить мастерство и показать настоящий большой футбол, — сказал Путин. — Надеемся, что чемпионат оставит приятное впечатление и у болельщиков. Они не только увидят лидеров мирового футбола, но и познакомятся с нашей культурой и историей, почувствуют наши радушие и открытость. У болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах страны.
То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто приезжал в Россию. Чемпионат мира станет важнейшим фактором развития как в России, так и по всему миру».
В свою очередь, Инфантино, поприветствовав гостей мероприятия на русском языке, выразил уверенность, что турнир будет проведен на высоком уровне.
«Хотелось бы поблагодарить Владимира Путина, всех волонтеров, оргкомитет чемпионата мира и весь российский народ за проделанную работу. Также спасибо всем 11 городам, которые примут матчи чемпионата. Гости из других стран должны знать, что Россия — страна теплая и дружелюбная. Уверен, что турнир будет проведен на высоком уровне», — заявил глава ФИФА.
После речей чиновников на сцене вновь появилась Алсу, чтобы при поддержке легендарного рокера Нуно Беттанкура исполнить песню со словами «Наше время — сейчас».
Следом за небольшой музыкальной паузой вынесли на сцену и главного виновника всего мероприятия — собственно, сам кубок, который будущим летом получит лучшая команда в мире. Ответственная миссия легла на опытные плечи бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, в 2014-м в составе бундестим ставшего чемпионом планеты — сказав пару слов о ценности трофея, форвард уступил место артистам ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, тут же внесших в церемонию национальный колорит.
А уже затем началась сама жеребьевка – под оглушительные аплодисменты на сцену вышли легенды мирового футбола Никита Симонян, Диего Марадона, Гордон Бэнкс, Диего Форлан, Кафу, Карлес Пуйоль и Лоран Блан, легкими руками которых должна была с минуты на минуты вершиться судьба всех участников ЧМ-2018.
Тут же раскрылась и одна из главных интриг жеребьевки — увидят ли церемонию в Иране, граждане которого ранее массово просили ведущую мероприятия Марию Командную не надевать на себя «слишком откровенный» наряд, чтобы телевидение не прервало трансляцию в самом ее начале.
Мария, очевидно, последовала просьбам иранцев и появилась на публике в строгом темном платье.
Россия, согласно правилам ФИФА, была автоматически отправлена в группу под литерой «А» — и уже скоро узнала своего первого соперника по группе: из второй корзины подопечным Станислава Черчесова достались уругвайцы, в 2010 году доходившие до полуфинала мундиаля.
Правда, почти сразу же жребий преподнес и совсем плохие новости для хозяев турнира: в соседний квартет, с двумя лучшими представителями которого предстоит играть вышедшим из первой четверки коллективам, попали Испания и Португалия, что фактически гарантировало россиянам сложнейший матч в рамках 1/8 финала в случае попадания в плей-офф.
В остальном же удача была к россиянам благосклонна от слова «очень» – в качестве двух оставшихся оппонентов по группе хозяева ЧМ-2018 получили крайне преодолимые команды Египта и Саудовской Аравии.
Также стало известно, с кем и когда проведут поединки российские футболисты — в матче открытия соревнований, который пройдет в «Лужниках» 14 июня, им предстоит обойтись без фиаско в игре с аравийцами, примерно того же российские болельщики будут ждать от соотечественников и 19 июня в Санкт-Петербурге во встрече с Египтом, а уже под конец группового этапа (25 июня) коллектив Черчесова в Самаре должен будет сразиться с Луисом Суаресом и его партнерами.
В некоторых других квартетах было чуть больше примечательного: например, в группу H попали четыре примерно одинаковые по силе сборные (Польши, Колумбии, Сенегала, Японии), а в компанию к переменчивой Аргентине отправились Исландия, Хорватия и Нигерия.
Полностью состав всех групп выглядит следующим образом.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай;
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран;
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания;
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
«ЛК» уже писал, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Сочи.
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