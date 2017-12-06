Жеребьевка: определились все группы ЧМ-2018

1 декабря в Кремле прошла церемония жеребьевки финального этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, в ходе которой российская сборная узнала своих соперников по групповому этапу турнира. Торжественное мероприятие открыл президент России Владимир Путин.

Первыми после короткого вступительного слова ведущих церемонии Ивана Урганта и Алсу перед зрителями выступили президент страны Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пишет «Газета.ру».

«Страна с нетерпением ждет чемпионат мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить мастерство и показать настоящий большой футбол, — сказал Путин. — Надеемся, что чемпионат оставит приятное впечатление и у болельщиков. Они не только увидят лидеров мирового футбола, но и познакомятся с нашей культурой и историей, почувствуют наши радушие и открытость. У болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах страны.

То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто приезжал в Россию. Чемпионат мира станет важнейшим фактором развития как в России, так и по всему миру».

В свою очередь, Инфантино, поприветствовав гостей мероприятия на русском языке, выразил уверенность, что турнир будет проведен на высоком уровне.

«Хотелось бы поблагодарить Владимира Путина, всех волонтеров, оргкомитет чемпионата мира и весь российский народ за проделанную работу. Также спасибо всем 11 городам, которые примут матчи чемпионата. Гости из других стран должны знать, что Россия — страна теплая и дружелюбная. Уверен, что турнир будет проведен на высоком уровне», — заявил глава ФИФА.

После речей чиновников на сцене вновь появилась Алсу, чтобы при поддержке легендарного рокера Нуно Беттанкура исполнить песню со словами «Наше время — сейчас».

Следом за небольшой музыкальной паузой вынесли на сцену и главного виновника всего мероприятия — собственно, сам кубок, который будущим летом получит лучшая команда в мире. Ответственная миссия легла на опытные плечи бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, в 2014-м в составе бундестим ставшего чемпионом планеты — сказав пару слов о ценности трофея, форвард уступил место артистам ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, тут же внесших в церемонию национальный колорит.

А уже затем началась сама жеребьевка – под оглушительные аплодисменты на сцену вышли легенды мирового футбола Никита Симонян, Диего Марадона, Гордон Бэнкс, Диего Форлан, Кафу, Карлес Пуйоль и Лоран Блан, легкими руками которых должна была с минуты на минуты вершиться судьба всех участников ЧМ-2018.

Тут же раскрылась и одна из главных интриг жеребьевки — увидят ли церемонию в Иране, граждане которого ранее массово просили ведущую мероприятия Марию Командную не надевать на себя «слишком откровенный» наряд, чтобы телевидение не прервало трансляцию в самом ее начале.

Мария, очевидно, последовала просьбам иранцев и появилась на публике в строгом темном платье.

Россия, согласно правилам ФИФА, была автоматически отправлена в группу под литерой «А» — и уже скоро узнала своего первого соперника по группе: из второй корзины подопечным Станислава Черчесова достались уругвайцы, в 2010 году доходившие до полуфинала мундиаля.

Правда, почти сразу же жребий преподнес и совсем плохие новости для хозяев турнира: в соседний квартет, с двумя лучшими представителями которого предстоит играть вышедшим из первой четверки коллективам, попали Испания и Португалия, что фактически гарантировало россиянам сложнейший матч в рамках 1/8 финала в случае попадания в плей-офф.

В остальном же удача была к россиянам благосклонна от слова «очень» – в качестве двух оставшихся оппонентов по группе хозяева ЧМ-2018 получили крайне преодолимые команды Египта и Саудовской Аравии.

Также стало известно, с кем и когда проведут поединки российские футболисты — в матче открытия соревнований, который пройдет в «Лужниках» 14 июня, им предстоит обойтись без фиаско в игре с аравийцами, примерно того же российские болельщики будут ждать от соотечественников и 19 июня в Санкт-Петербурге во встрече с Египтом, а уже под конец группового этапа (25 июня) коллектив Черчесова в Самаре должен будет сразиться с Луисом Суаресом и его партнерами.

В некоторых других квартетах было чуть больше примечательного: например, в группу H попали четыре примерно одинаковые по силе сборные (Польши, Колумбии, Сенегала, Японии), а в компанию к переменчивой Аргентине отправились Исландия, Хорватия и Нигерия.

Полностью состав всех групп выглядит следующим образом.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай;

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран;

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания;

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

«ЛК» уже писал, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

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