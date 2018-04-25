Жертвами циклона в Африке стали более 750 человек

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На юго-востоке Африки тропический циклон Идай оставил катастрофические последствия. Подтверждена гибель 417 человек в Мозамбике, 259 — в Зимбабве и 56 — в Малави. Об этом пишет Stormnews.

Отмечается, что число жертв может значительно увеличиться. От стихии пострадали более 1,7 миллиона человек.

В провинциях Софала и Маника уничтожены более 10 тысяч домов. Отсутствует электричество и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. В опасности остаются жизни 65 тысяч жителей.

Напомним, тропический циклон Идай привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави и Мозамбике. Ранее сообщалось о более 500 погибших.

korrespondent.net