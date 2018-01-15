Жертвами оползней в Калифорнии стали уже 20 человек

До 20 человек возросло число погибших в результате схода оползней на юге американского штата Калифорнии, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные за воскресенье, 14 января. Ранее сообщалось о 17 погибших и 13 пропавших без вести жителях.

Поиски пропавших людей ведутся, однако надежды найти выживших невелики. В выходные власти заявили о переходе от поисково-спасательной операции к поисково-восстановительным работам. По их данным, оползни затронули область площадью 78 квадратных километров. В результате удара стихии уничтожены 65 частных домов, еще более 450 повреждены.

Селевые потоки заблокировали 16-километровый участок одной из оживленных автотрасс. В ликвидации последствий удара стихии задействованы 3000 спасателей.

Один из наиболее серьезных уронов нанесен городу Монтесито, расположенному недалеко от Лос-Анджелеса. Местных жителей попросили покинуть их дома. Ожидается, что они смогут вернуться не ранее, чем через одну-две недели.

В начале декабря 2017 года в Монтесито был зарегистрирован крупнейший в истории Калифорнии пожар, распространившийся на площадь 1140 квадратных километров и уничтоживший 1063 домов и других строений. Власти называют уничтожение деревьев на склонах одной из причин масштабных оползней, которые были вызваны проливными дождями в начале прошлой недели.

NEWSru.com

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