 Жертвы жаркого лета

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В минувшие выходные в Литве люди тонули в море, реках, озерах.

«В выходные утонули 16 человек. Очень трудные выходные, и сейчас мы работаем, проводим рейд. Купаться запрещено, люди не слушают и рискуют своей жизнью», — сказал в понедельник вечером новостному агентству BNS глава палангских спасателей Йонас Пирожникас.

Примерно то же самое сказал заместитель директора компании «Клайпедские пляжи» Александр Сиакки. Много человек тонуло и на клайпедских пляжах.

«Большинство купальщиков, которых мы в выходные вытащили из воды, были украинцами, приехавшими на заработки. Также мы вытащили нескольких граждан России и Германии», — сказал А. Сиакки. Отдыхающие были трезвые. По словам А. Сиакки, в выходные течение уносило людей в море.

«Накануне течение поймало человека и унесло на 100 м в море, позавчера в Гируляй гражданин Германии был унесен в море на 300 м», — рассказал BNS А. Сиакки. Спасатели на водных мотоциклах успели его спасти.

Все несчастья произошли, когда было запрещено купаться. Кроме того, спасатели на трех языках – литовском, русском и английском – предупреждают об опасности. Но все отдыхающие уверяли, что им очень жарко, что они приехали к морю и не могут не искупаться.

А. Сиакки удивлялся, что родители загорают, когда дети при красном флаге пытаются купаться.

В субботу в Швянтойи утонул 14-летний житель Каунаса.

В пятницу в Нярисе в Вильнюсе утонула женщина, ее тело так и не нашли. Очевидец события, оказавшаяся рядом, рассказала, что семья, мать и четверо детей прибыли к реке освежиться. Семилетний мальчик купался в реке, и его понесло течением. Мама бросилась в воду и попробовала вытащить ребенка. С помощью свидетельницы события ребенка удалось вытащить на берег, однако сильное течение унесло его мать. Она не сумела справиться с течением и утонула.

В воскресенье в Аникшчяйском районе в деревне Крекшлис в озере Рубикю в 20 м от берега и на глубине 3 м было найдено тело ранее утонувшего 29-летнего мужчины.

В Вильнюсе на улице Юодварню Соду из водоема в метре от берега было вытащено тело 47-летнего мужчины.

В пятницу утром в деревне Скребуляй из водоема было вытащено тело 40-летнего мужчины.

Также были получены сообщения о тонувших людях в Клайпедском районе и Каунасе.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ