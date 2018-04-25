Жертвы зимы

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Как оказалось, и в этом году городские власти оказались не готовы к сюрпризам погоды. Плохо убираемое дорожное покрытие на основных магистралях, заваленные сугробами и глыбами льда тротуары и дворы и, как результат, возросшее количество дорожно-транспортных происшествий, переполненные столичные травмопункты. Все те же отговорки: не хватает техники, рабочей силы, слишком обильные снегопады.

По правилам после снегопада коммунальные службы должны убрать снег с проезжей части и тротуаров в течение четырех часов. Реально все работы по очистке мэрия планирует завершить до 1 марта. Горожан просят отслеживать объявления по уборке территорий и по возможности убирать автомобили с парковок и проезжей части.

Ледяная угроза

Опасность представляют и сосульки, свисающие с крыш зданий. Так, в минувшую пятницу в центре литовской столицы женщине на голову упала сосулька. Пострадавшая осталась жива, однако врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг, сломанный нос и частичную потерю памяти.

Об этом в Фейсбуке рассказал ее сын Паулюс, который был возмущен произошедшим и потребовал от представителей муниципалитета прокомментировать инцидент и принять меры.

«Сегодня мне очень жаль, обидно и стыдно, что я – вильнюсец, родившийся и выросший здесь. Моя мама шла в театр и вместо хорошего спектакля получила удар по голове куском льда. Она будет жить, но произошло кровоизлияние в мозг, сломан нос, нарушена память.

Вы делитесь «работой, которой гордитесь», хвастаетесь, насколько Вильнюс стал передовым fintech-городом и так далее, но из года в год не можете решить эту проблему. Неужели невозможно заставить заняться этим ответственных лиц, чтобы мы могли безопасно ходить по улицам своего города?

Все это произошло не где-нибудь в спальном районе или садовом товариществе, а в самом центре города, на улице Вильняус (символично, не правда ли?). Место, где это произошло, не было огорожено или отмечено другим способом. Лента «Стоп» появилась лишь после инцидента», – пишет в Фейсбуке Паулюс.

Молодой человек поблагодарил Лаздинайскую университетскую больницу за своевременное оказание первой помощи.

После публикации в Интернете отреагировал и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он написал в комментарии: «Паулюс, очень сочувствую вашему несчастью. Администратор дома за это ответит. А вашей матери и семье выражаю большую поддержку. Будем осторожными, потому что риск падения сосулек сейчас очень возрос, и городские службы сделают все, чтобы уменьшить этот риск. Паулюс, если понадобится правовая помощь по взысканию ущерба с администратора – самоуправление поможет. Кстати, самое время изменить правовые акты так, чтобы самоуправление могло наказывать проштрафившихся администраторов при обнаружении халатности (свисающих сосулек в данном случае), а не после того как произойдет несчастье».

Кто в ответе за упавшую льдину?

На своем сайте мэрия Вильнюса опубликовала обращение к жителям города, сообщив им о возможной опасности.

«Из-за оттепели сосульки с крыш многоэтажных домов представляют угрозу прохожим и автомобилям. Поэтому Вильнюсский городской муниципалитет призывает домовладельцев, администрирующие предприятия и председателей многоквартирных домов немедленно убрать сосульки и снег с крыш», — говорится в сообщении самоуправления. Отмечается, что за невыполнение этих требований домовладельцам может грозить штраф до 1,5 тысячи евро.

Кроме того, директор администрации муниципалитета Повилас Подерскис поручил сотрудникам компании Grinda проверить, как чистят крыши домов. Также самоуправление обязало чаще проводить проверки зданий с учетом особенностей конструкций. Жителей Вильнюса призвали обращаться к администрации здания, если они видят свисающие с крыши сосульки, а если никакие действия предприняты не будут, то обращаться в муниципалитет города.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt