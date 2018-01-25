Жидрунас Илгаускас: «США – лучшая страна в мире»

Бывший центровой клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Жидрунас Илгаускас признан человеком, который благодаря своей личной преданности и достижениям достойно представлял и продвигал спорт в Кливленде.

За «Кавальерс» Илгаускас отыграл 12 из 13 сезонов в НБА (последний провел в «Майами Хит»), в среднем набирая за матч 13,8 очка и делая 7,7 подбора. Покинул команду в качестве лидера по числу подборов в истории «Кавальерс» (5904), а также блок-шотов (1269) и проведенных матчей (771).

Характерны слова звезды НБА Леброна Джеймса в адрес Илгаускаса, с которым они отыграли в одной команде последние семь сезонов (2003-2010).

«Ему пришлось пройти непростой путь, учитывая его проблемы с ногами. Но он нашел в себе силы преодолеть все трудности и стать настоящим лидером. В команде Жидрунас был основой всей химии нашей игры. Он не только очень талантливый игрок, но еще и большой человек, который всегда будет рядом», – отметил Джеймс.

8 марта 2014 года 11-й номер, под которым Илгаускас выступал за «Кавальерс», был выведен клубом из обращения. На тот момент это оказался всего лишь третий случай в истории НБА, когда подобной чести был удостоен игрок из Европы (после хорватского защитника Дражена Петровича и сербского центрового Владе Диваца).

Впрочем, в том же 2014-м Илгаускас был лишен гражданства Литвы, поскольку стал подданным США (законы Литвы не позволяют иметь двойное гражданство).

Теперь Илгаускас говорит так: «Для меня это многое значит. Когда я приехал в США, то не знал, насколько долго здесь задержусь. Через некоторое время получил грин-карту, женился, обзавелся детьми и понял, что проведу здесь оставшуюся жизнь. Считаю Соединенные Штаты Америки лучшей страной в мире, и я хочу быть ее частью».

Илгаускас женат на американке Дженнифер, они воспитывают двоих усыновленных в Литве детей.

Стоит также отметить, что с середины 90-х годов Илгаускас никогда больше не выступал за сборную Литвы на международных турнирах.

В 2008 году он, правда, хотел сыграть на Олимпийских играх в Пекине, но «Кливленд» запретил Жидрунасу даже думать об этом из-за отсутствия страховки и риска усугубить травму.

Метки: N4 (1196) 25 января