Житель Вильнюса обвиняет полицейских Польши в нанесении ему 40 ударов

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Житель Вильнюса Юстинас Черняускас обвинил польских полицейских в нанесении ему около 40 ударов, когда он отказался платить штраф за неоформленное ими нарушение правил дорожного движения, сообщил в среду портал lrt.lt.

По словам 26-летнего молодого человека, полиция остановила его за то, что в городе Ломжа он в недопустимом месте обогнал полицейский автомобиль. Он был наказан штрафом в 500 злотых (около 117 евро).

По словам Ю. Чярняускаса, полицейские не составили протокол и потребовали наличных денег, а когда он отказался платить штраф наличными и перегородил путь полицейскому автомобилю, уезжавшему с его личными документами, его повалили на землю, посадили в транспортное средство и начали избивать.

Ю. Чярняускас утверждает, что в итоге решил заплатить деньги, услышав это, полицейские успокоились и сопроводили его до ближайшего торгового центра, чтобы обналичить деньги. Получив деньги, полицейские составили протокол и разрешили ему продолжить поездку.

Посольство Литвы в Польше обратилось в комиссариат Ломжи по поводу случившегося.

BNS