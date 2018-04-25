Жителей обяжут подключится к центральной канализации

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Жителей городов и населенных пунктов, в которых проживает более 2000 человек, обяжут подключиться к центральной канализации, подключение к водопроводным сетям обязательным не будет.

За принятие таких поправок к Закону о водоснабжении и очистке сточных вод проголосовали 73 члена Сейма, 12 воздержались.

Сегодня в Литве насчитывается 75 таких населенных пунктов, в следующем году из-за эмиграции останется 66. Новшества коснутся только тех жителей, у которых есть собственные очистные сооружения или скважины с питьевой водой.

Малоимущим расходы на подключение компенсируют, остальным же придется подключиться за свой счет. Жителей обязали выполнить требование до 2030 года, не подключившиеся к магистральным сетям, получат предупреждение, а затем будут оштрафованы на сумму от 70 до 100 евро.

Люди должны будут либо подключиться к магистральным сетям канализации, либо те, у которых есть собственные очистные сооружения, проводить очистку должным образом и декларировать, что они соответствуют стандарту качества.

Первое предупреждение от Европейской Комиссии Литва получила в феврале 2017 года.

BNS