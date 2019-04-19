Жителей предупредили о загруженности поездов на Пасху

«Литовские железные дороги» из-за увеличения пассажиропотока перед Пасхой рекомендует пассажирам приобретать билеты заранее .

Жителям Литвы рекомендуют заранее приобретать билеты на поезда, хотя бы за два-три дня до предполагаемой поездки. Купить их можно онлайн, а для посадки на поезд достаточно показать купленный билет на телефоне.

«Литовские железные дороги» рассказали о дополнительных поездах и скидках в праздники.

Из Вильнюса в Клайпеду в период с 18 по 20 апреля и с 22 по 23 апреля будут ходить увеличенные составы — до 12 вагонов. Дополнительные рейсы будут осуществляться на маршрутах Каунас — Шяуляй и Шяуляй — Рокишкис.

Кроме того, в праздничные выходные на поездки распространяется система скидок. В ЛЖД напомнили, что можно получить скидку 15 процентов на поездку туда-обратно. Скидку 30 процентов получают ученики, 50 процентов — студенты. Дети до семи лет без отдельного места могут ехать бесплатно, а с семи до десяти — вдвое дешевле. Скидки также распространяются на группы, пожилых людей и инвалидов.

Во всех поездах ЛЖД пассажиры могут перевозить домашних животных. Можно также провозить багаж, детские коляски, а за дополнительную плату — велосипеды.