Жителей проверят на риск алкогольной зависимости

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига подписал распоряжение, согласно которому пациенты должны проходить тесты, позволяющие выявить, умеренно ли человек употребляет алкоголь.

С июля 2018 года жителям страны в возрасте 18-65 лет при посещении поликлиники семейный врач, психиатр, медсестры или медицинский психолог должны предложить выполнить этот тест.

Если пациент согласится, то по результатам теста выяснится, какой уровень риска потребления алкоголя у него достигнут: низкий, рискованный, вредоносный или подозревается зависимость от алкоголя.

Если у пациента будет выявлен рискованный, вредоносный уровень потребления или зависимость от алкоголя, он должен будет ежегодно повторять тест, а те, у кого будет выявлен низкий уровень потребления, будут повторять тестирование каждые два года.

По данным Министерства здравоохранения, болезни, связанные с алкогольной зависимостью, часто плохо диагностируются, и риск употребления алкоголя часто игнорируется.

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что в 2015 году в Литве жертвами алкоголя стало порядка четырех тысяч человек. Отмечается, что алкоголь вызывает поведенческие и психические расстройства, психоз, болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания печени.

«ЛК» уже писал, что по данным Eurostat, в Литве 4,2% расходов граждан в 2016 году пришлись на алкогольные напитки.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, алкоголь, Аурелиюс Вярига, риск