Жителей Шри-Ланки призвали готовиться к новым терактам

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Власти Шри-Ланки призвали население быть готовым к возможным терактам в мечетях в пятницу, 26 апреля, сообщает Sunday Times.

Сначала информация об угрозах распространилась в соцсетях, позже власти подтвердили ее.

Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали 359 человек. Еще около 500 человек пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

korrespondent.net