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61 миллион из 83 миллионов избирателей в Центральной Европе не приветствуют миграцию. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на опубликованные сегодня последние данные Социологического института «Nézőpont», эта цифра была получена в результате опроса по телефону выборки в тысячу человек в каждой из девяти стран региона.

В Венгрии семь миллионов из восьми миллионов избирателей отвергли неевропейскую миграцию, в Чешской Республике — 8 миллионов, а в Польше — 22 миллиона.

В Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении число избирателей, поддерживающих миграцию, составляет около 1 млн человек и ниже. В целом, 61 миллион избирателей в регионе отвергают, а 16 миллионов одобряют миграцию, показывают исследования института Nézőpont.

Опрос проводился в минувшем феврале в Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии и Словении.