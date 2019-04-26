Жители доверяют нотариусам

Большинство опрошенных жителей среди юридических профессий и учреждений больше всего доверяют нотариусам и одобрили бы, если бы государство передало им больше функций, таких как регистрация браков, партнерских отношений и разводов. Доверие к нотариусам почти приравнивается к доверию к полицейским, показал опрос, проведенный компанией Vilmorus по заказу Литовской нотариальной палаты.
Согласно опросу, нотариусам доверяют 67% опрошенных, не доверяют 27%. Второе место в рейтинге — полицейские (доверяют 66%, не доверяют 27%).
Согласно опросу, 57% респондентов считают, что нотариусов в Литве достаточно (57%).
В настоящее время в Литве работают 250 нотариусов в 217 конторах по всей стране.
Исследование было проведено 8-17 февраля в 24 городах и 41 деревне. Было опрошено 1005 жителей в возрасте 18 лет и старше.