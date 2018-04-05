Жители доверяют только «наличке»

За последние два года количество наличных денег в Литве увеличилось от 2,2 млрд евро в конце 2015 года до 3 млрд евро в конце 2017 года, а в домашних хозяйствах за такой же период от 6,7 до 8 млрд евро, показали данные Банка Литвы.

По данным опроса, проведенного в 2017 году Европейским Центральным банком (ЕЦБ), жители Литвы в местах торговли чаще всего рассчитываются наличными деньгами (75%), реже карточками (22%) или другими способами (3%). Если смотреть на стоимость платежей, то оплата наличными составляет 62%, карточками — 28%, другими способами — 10%.

В Литве, как и во всей еврозоне, наличными чаще всего рассчитываются на рынках или в местах уличной торговли (91%), немного реже в заведениях общепита (79%), в магазинах при покупке повседневных товаров (75%), реже за ночлег (63%). Как показало исследование ЕЦБ, 28% литовцев четверть или даже больше своих регулярных доходов получают наличными. Чаще литовцев доходы наличными получают только греки (57%), словаки (31%) и жители Кипра (30%).

В качестве сбережений наличные деньги дома или в банковском сейфе хранят 37% литовцев, каждый пятый из них отложил более 1000 евро. В еврозоне Литву опережает только Словакия — там у 40% жителей есть сбережения в виде наличных, а во всей еврозоне наличные деньги копит каждый четвертый житель.

Сейм пока не спешит принять законопроект, который был представлен в правительстве в июне 2017 года и который запрещал бы расчет наличными при сделке, стоимость которой превышает 3000 евро.

По словам представителей Министерства финансов, подготовившего поправки, таким образом планируется гарантировать прозрачность сделок и более эффективный контроль над ними, уменьшить возможности злоупотребления. Предлагается сделать исключение в тех случаях, когда на месте расчета не предоставляются необходимые платежные услуги, а по условиям сделки рассчитаться нужно немедленно. В таком случае лицо, получившее наличные, в течение 10 дней обязано сообщить Государственной налоговой инспекции об обстоятельствах расчета и данные о сторонах сделки.

Но, по словам тех, кто не одобряет такие поправки, среди которых — эксперты Литовского института свободного рынка, ограничение наличных расчетов с помощью законов — неэффективная мера борьбы с теневой экономикой. Такие ограничения снизили бы и конкуренцию среди способов расчета, которая является необходимым условием для повышения качества услуг и снижения цен.

По мнению начальника отдела политики рыночной инфраструктуры Банка Литвы Томаса Карпавичюса, которое он высказал изданию Lietuvos žinios, ограничение наличных расчетов должно оцениваться как крайняя мера, и приоритетом должно стать поощрение расчета не наличными деньгами.

«ЛК» уже писал, что в Литве уже несколько лет существуют ограничения в обналичивании средств.

Каждое физическое лицо может снять в банкомате в месяц чуть менее 900 евро. За сумму выше банки взимают дополнительный процент.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1206) 5 апреля, Банк Литвы, наличные деньги, статистика