Жители Германии вышли на акции за «спасение интернета»

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Десятки тысяч жителей Германии в субботу, 23 марта, приняли участие в акциях протеста против реформы авторского права в Евросоюзе, которая, как опасаются ее критики, приведет к ограничению свобод в интернете.

В Мюнхене, по данным полиции, на улицы вышло 40 тысяч человек, несущих плакаты: «Спаси свой интернет» и «Не ломайте интернет».

В Кельне на акцию вышло около 10 тысяч человек. В Гамбурге, Ганновере, Берлине, Дюссельдорфе организаторы насчитали несколько тысяч участников.

Акции в защиту свободного интернета проводятся в Германии уже несколько недель.

Напомним, 13 февраля представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе. В частности, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook. Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы.

korrespondent.net