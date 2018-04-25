Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады-2026

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В канадском городе Калгари прошёл референдум по вопросу проведения зимней Олимпиады в 2026 году. Бюллетени заполнили более 304 тысяч избирателей. Против проголосовали почти 172 тысячи человек. Это более 56%. Поддержали идею принять зимние Игры примерно 133 тысячи избирателей, то есть менее 44%.

При этом явка на референдум оказалась достаточно высокой. Участвовали в нём почти 40% имеющих право голоса жителей Калгари.

«Абсолютно ясно, что мы увидели красноречивое число. Избирателей пришло много. Для меня это значит, что я буду исполнять волю граждан. В понедельник на городском совете мы обсудим это»,- заявил мэр Калгари, Нахид Ненши.

Проголосовавшие против жители Калгари не хотят многолетней стройки в городе, а также опасаются роста налогов, поскольку за счёт них предполагалось частично покрыть затраты на подготовку к Играм.

Этот референдум лишь отражает мнение избирателей, и власти не обязаны отменять заявку. Однако ожидается, что городской совет выполнит желание большинства и откажется от проведения Олимпиады.

В этом случае останется только две заявки: Стокгольма и итальянских городов Милана и Кортина-д’Ампеццо, которые договорились принимать Игры совместно.

Ранее от проведения Олимпиады-2026 отказались ещё два десятка кандидатов. В их числе – японский Саппоро, австрийский Грац и швейцарский Сьон.

Международный олимпийский комитет объявит столицу зимних Игр-2026 в июне следующего года.

ntdtv.ru