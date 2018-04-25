Жители Литвы экономят меньше всех в ЕС

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Жители Литвы экономят меньше всех в Европейском союзе (ЕС). Банк Литвы (ЛБ) считает, что на это влияет уверенность населения в экономике.

Экономист Департамента макроэкономического анализа ЛБ Лаура Гудаускайте говорит, что люди в стране сейчас не экономят, и даже берут взаймы для крупных покупок.

«Показатель доверия населения Литвы последние несколько лет улучшается и значительно превышает среднесрочный показатель. Всё больше людей заимствуют средства для совершения крупных покупок — нового жилья или автомобиля — и таким образом берут на себя долгосрочные финансовые обязательства. Короче говоря, мы перестаём экономить только тогда, когда откладывать деньги проще всего», — цитируются в пресс-релизе слова Л.Гудаускайте.

Согласно последним данным Евростата, уровень экономии домохозяйств Литвы составляет минус 0,5% доходов. В Латвии он достигает 2,7% доходов, в Эстонии — 11,3%. Средний показатель по ЕС составило 10,8% дохода. Экономия людей рассчитывается по их доходам за вычетом затрат.

BNS