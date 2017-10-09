Жители Литвы на выборах президента голосовали бы за С. Сквярнялиса, Г. Науседу, В. Матийошайтиса

На выборах президента больше всего голосов литовские избиратели отдали бы за премьера Саулюса Сквярнялиса, советника президента банка SEB Гитанаса Науседу и мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, показывает опрос, результаты которого публикует в понедельник портал delfi.lt.

По данным компании Spinter tyrimai, если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за С. Сквярнялиса проголосовали бы 13,5% опрошенных, за Г. Науседу – 9,9%, за В. Матийошайтиса – 9%. За этой тройкой следует бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, который получил бы 7,5% голосов. 7,2% респондентов проголосовали бы за лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, 6,2% – за европарламентария Вилию Блинкявичюте, 4,5% – за члена сейма Ингриду Шимоните, 3,8% – за европарламентария Антанас Гуогу.

3,7% респондентов проголосовали бы за президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, по 3,3% – за парламентария Жигимантаса Павилёниса и журналистам Андрюса Тапинаса, 3% – за парламентария Альгирдаса Буткявичюса, 1,7% – за мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса и 1,5% – за европарламентария Пятраса Ауштрявичюса. 11% респондентов не знаю, кого поддержать на выборах, а 10,9% опрошенных не пошли бы голосовать.

Соцопрос провела 19-28 сентября по заказу портала delfi.lt компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai. Было опрошено 1008 респондентов в возрасте 18-75 лет.

BNS

Метки: Литва