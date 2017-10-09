На выборах президента больше всего голосов литовские избиратели отдали бы за премьера Саулюса Сквярнялиса, советника президента банка SEB Гитанаса Науседу и мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, показывает опрос, результаты которого публикует в понедельник портал delfi.lt.
По данным компании Spinter tyrimai, если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за С. Сквярнялиса проголосовали бы 13,5% опрошенных, за Г. Науседу – 9,9%, за В. Матийошайтиса – 9%. За этой тройкой следует бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, который получил бы 7,5% голосов. 7,2% респондентов проголосовали бы за лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, 6,2% – за европарламентария Вилию Блинкявичюте, 4,5% – за члена сейма Ингриду Шимоните, 3,8% – за европарламентария Антанас Гуогу.
3,7% респондентов проголосовали бы за президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, по 3,3% – за парламентария Жигимантаса Павилёниса и журналистам Андрюса Тапинаса, 3% – за парламентария Альгирдаса Буткявичюса, 1,7% – за мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса и 1,5% – за европарламентария Пятраса Ауштрявичюса. 11% респондентов не знаю, кого поддержать на выборах, а 10,9% опрошенных не пошли бы голосовать.
Соцопрос провела 19-28 сентября по заказу портала delfi.lt компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai. Было опрошено 1008 респондентов в возрасте 18-75 лет.
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