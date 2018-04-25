Жители Литвы начали получать уведомления из Содры о пенсионном накоплении

🔊 Воспроизвести

Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по формуле 2+0+0 и не платили взносы в организации пенсионного накопления из своей зарплаты, на этой неделе начали получать уведомления из Фонда социального страхования («Содры») об актуальных переменах в системе пенсионного накопления.

Жители смогут прочитать эти сообщения, на сайте «Содры» в личном кабинете, а те , которые указали «Содре» адрес электронной почты, получат электронные письма. Подробную информацию об организации, в которой будут накапливаться деньги на пенсию, о взносах и калькулятор они найдут в личном кабинете с января 2019 года. «Мы начинаем индивидуально информировать жителей об изменениях в системе пенсионного накопления и о том, из чего они могут выбирать и как сообщать о принятом решении. Сейчас около 650 тыс. жителей дополнительно не делают отчисления в организации пенсионного накопления из своей зарплаты. Всем им в несколько этапов на этой неделе мы вышлем уведомления», – сказал представитель «Содра» Эвалдас Микутис.

Желая и дальше участвовать в пенсионном накоплении, ничего делать не надо

Жители, которые до сих пор откладывали на пенсию по формуле 2+0+0 и дополнительно не отчисляли из своей зарплаты, с января будут платить в фонды 1,8% зарплаты, а государство будет доплачивать 0,3% от средней зарплаты, если они не откажутся от участия в пенсионном накоплении. Если человек хочет участвовать в системе накопления и дальше, ему ничего делать не надо. Если участники такого накопления ничего делать не будут, то процент отчислений таким людям будут постепенно увеличивать, а в 2023 году он составит 3% от зарплаты и 1,5% от средней зарплаты из госбюджета.

Однако жители могут не дожидаясь увеличить взнос до 3%, в таком случае государство будет доплачивать 1,5% от средней зарплаты. О таком решении человек должен уведомить организацию, в которой будут накапливаться деньги на пенсию до 31 июля 2019 года. Взносы будет переводить работодатель.

Накопленная сумма подлежит наследованию

Кроме того, люди из этой группы вообще могут отказаться от участия в пенсионном накоплении. Об этом до 30 июня 2019 года они должны сообщить организации, в которой накапливались деньги на пенсию . Взносы будут остановлены с того месяца, в который будет подано заявление. В таком случае человек может вернуть все накопленные средства в «Содру».

Приостанавливая договор о пенсионном накоплении, деньги остаются в организации до момента выхода на пенсию. Если человек умрет до выхода на пенсию, эти деньги получат его наследники.

Когда человек выйдет на пенсию, организация выплатит ему деньги в установленном порядке.

Если сумма меньше 3000 евро – он получит ее целиком.

Если сумма составляет от 3000 до 10 000 евро – организация будет производить периодические перечисления средств. Если на момент смерти человека будет выплачена не вся накопленная сумма, остаток смогут получить наследники.

Если сумма составляет больше 10 000 евро, то необходимо приобрести аннуитет. Аннуитет по наследству не передается, но житель может приобрести отложенный аннуитет. В таком случае аннуитет приобретают за меньшую часть накопленной суммы, а оставшаяся часть будет выплачиваться периодически, при этом все, кроме меньшей части, может быть передано по наследству.

Информация Содры