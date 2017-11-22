Жители Литвы недовольны первым годом работы Сейма

Большая часть жителей Литвы недовольна результатами первого года работы Сейма этого созыва, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией маркетинговых исследований RAIT.

Участникам опроса было предложено ответить, каковы были их ожидания и как они оценивают первый год работы парламента. 45% опрошенных оценили работу Сейма плохо, 13% – хорошо, а 42% воздержались от оценок.

Четвертая часть – разочарована

Если рассмотреть результаты более детально, то почти одна четвертая (23,6%) жителей сказали, что первый год работы Сейма был хуже, чем они ожидали, а 20,9% респондентов указали, что они оценивают работу Сейма плохо, как и ожидали.

Сейм приятно удивил только каждого двадцатого жителя страны – 5,2% опрошенных сказали, что Сейм работал лучше, чем они ожидали. 8% респондентов оценили работу парламента хорошо, как они и ожидали.

Треть респондентов выбрала ответ, что не оценивает работу Сейма «ни хорошо ни плохо», у 9% не было определенного мнения по этому вопросу.

Скандалы: коррупция и Россия

В первый год работы Сейма Литву сотрясали несколько скандалов с политической коррупцией – правоохранительные органы предъявили подозрения Движению либералов и Партии труда. Ранее подозрения были предъявлены партии «Порядок и справедливость». Парламентарий Гинтарас Стяпонавичюс, которому были предъявлены подозрения, вышел из рядов либералов.

Из-за подозрительных связей с Россией был начат импичмент социал-демократу Миндаугасу Бастису, а в отношении Кястутиса Пукаса был начат импичмент и ему были брошены обвинения в сексуальных домогательствах.

Парламентская Антикоррупционная комиссия проверяла интересы семьи социал-демократа Артураса Скарджюса в энергетике и вероятный конфликт интересов. В центре внимания СМИ долгое время были отношения лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса и покинувшей впоследствии Сейм Греты Кильдишене.

На прошлой неделе полиция начала расследование в связи с подозрениями, что член Сейма Линас Бальсис мог управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Его семья сообщила, что политик, который не показывается в парламенте, в данное время находится под опекой врачей и близких. «Аграрии», в свою очередь, инициируют импичмент консерватору Витаутасу Юозапайтису из-за его концертной деятельности.

Вызовы: стабильность и эмиграция

Годовщину деятельности не отметила и послевыборная правящая коалиция «аграриев» и социал-демократов. После того, как из нее решила выйти часть социал-демократов, «аграрии» могут столкнуться с вызовом в плане обеспечения поддержки большинства важным решениям. Растет давление на политиков с целью начать серьезную налоговую реформу, чтобы уменьшить огромное социальное неравенство.

Сейм в июне утвердил абстрактный план реорганизации высших школ, однако реальная реформа возможна только после принятия конкретных решений и внесения изменений в законы.

Взвесив позицию Конституционного суда и ожидания эмигрантов, парламенту предстоит принять решение, объявлять ли референдум о расширении возможностей получения двойного гражданства.

На повестке дня Сейма также должна оказаться реформа государственной службы, однако проект МВД уже подвергся сильной критике.

Преобладают «аграрии»

В Сейме преобладают представители Союза крестьян и зеленых. Эта партия делегировала председателя парламента Виктораса Пранцкетиса, в ее фракции 56 парламентариев. У консерваторов в Сейме 31 представитель.

После возникновения разногласия относительно дальнейшей работы в правящей коалиции социал-демократы разделились на две группы – у сторонников председателя партии Гинтаутаса Палуцкаса семь представителей, а у оставшейся в коалиции Литовской социал-демократической трудовой фракции – 12, включая двух представителей Партии труда.

У либералов в Сейме 13 человек, у Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей – 8 представителей, 7 парламентариев работают во фракции партии «Порядок и справедливость», 6 политиков относятся к Смешанной группе членов Сейма.

Первое заседание Сейма этого созыва состоялось 14 ноября 2016 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Сейм, скандалы, статистика