Жители Литвы оценивают работу президента на «восьмерку», а работу сейма и правительства на «пятерку»

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Жители Литвы оценивают работу завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте на «восьмерку», а проводимую ею внешнюю политику — «на семерку», показывает опрос, проведенный компанией социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai по заказу портала Delfi.lt.

Жители страны оценивают проводимую Д. Грибаускайте внешнюю политику на 7,42 балла по десятибалльной шкале.

Президентство Д. Грибаускайте они оценили на 7,94 балла.

Репрезентативный опрос проводился 16-30 октября.

Жители Литвы оценили работу сейма и правительства на «пятерку» (по десятибалльной системе), показывают результаты опроса, проведенного по заказу новостного портала delfi.lt.

Результаты опроса обнародованы в четверг.

Работа парламента оценена в 4,62 балла, а правительства – в 5,09 балла.

Решения сейма в области социальной политики оценены в 4,67 балла, а решения в области налоговой политики — в 4,45 балла.

Решения правительства в этих областях получили оценки 4,85 балла и 4,49 балла соответственно.

Компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai провела опрос 16-30 октября.

BNS