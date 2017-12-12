Жители Литвы реже сталкивались с коррупцией – данные “Евробарометра”

Хотя жители Литвы все еще считают большинство сфер в Литве сильно коррумпированными, за несколько лет значительно сократилось количество случаев, когда они сталкивались с коррупционными действиями, свидетельствуют новейшие данные исследования “Евробарометр”.

“Общее впечатление, что ситуация улучшается”, – сказал BNS глава литовского отделения борющейся с коррупцией неправительственной организации Transparency International Сергей Муравьёв.

По данным “Евробарометра”, то, что на повседневную жизнь влияет коррупция, указали 24% опрошенных литовцев, однако на вопрос о том, видели ли они или ощутили на собственном опыте какие-либо проявления коррупции, положительно ответили 8% респондентов, что на 17 проц. пунктов меньше, чем в 2013 году – это наиболее значительное изменение в Евросоюзе.

В ответ на вопрос об оценке изменений в сфере борьбы с коррупцией в стране за последние три года большинство (42%) литовских респондентов ответили, что ничего не изменилось, 32% считают, что уровень коррупции вырос, а 20% утверждают, что он снизился.

Только 19% опрошенных считают, что финансирование политических партий является прозрачным. Это шестой самый низкий показатель в ЕС.

Литовцы лидируют среди считающих, что высокому уровню коррупции не уделяется достаточное внимание: с 80% разделяющих это мнение Литва является пятой в ЕС. Также всего 18% опрошенных в Литве утверждают, что усилия государства по борьбе с коррупцией являются эффективными – это третий самый низкий показатель в ЕС.

В Евро в Литве самый высокий показатель тех, что утверждает, что знает кого-то, кто взял взятку: 34% опрошенных.

Среди областей, где коррупция распространена наибольшим образом, большинство опрошенных в Литве – 79% – упомянули здравоохранение. На втором месте были политические партии – 64%, а на третьем – чиновники, выдающие разрешения на строительство – 61%.

В Литве этот опрос проводился в октябре, были опрошены 508 респондентов.

BNS

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