Жители Литвы — самые ярые сторонники Европейского Союза на континенте

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Согласно новому опросу, из всех стран Европейского союза (ЕС) литовцы больше всех одобряют сообщество, греки имеют наихудшее мнение.

В опросе Eurobarometer 92 процента жителей Литвы высказали положительное мнение о ЕС, отрицательное — 7 процентов.

Помимо Литвы, проект ЕС также имеет очень сильную поддержку в Дании (91%) и Ирландии (90%).

Худшее мнение о сообществе сложилось у жителей Греции — положительно оценивают ЕС 61%, отрицательно — 38%. ЕС также непопулярен среди чехов (66% и 31%) и британцев (64% и 29%).

По мнению обозревателей, литовцы в ЕС больше всего ценят возможность свободно передвигаться и работать, финансовую поддержку и безопасность, предоставляемые сообществом.

С 24 октября по 7 ноября во всех странах ЕС было опрошено более 27 000 человек среди населения в возрасте 15 лет и старше.

В Литве опрос провел TNS LT, было опрошено 1000 жителей страны.

BNS