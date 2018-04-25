Жители Литвы считают самым дружественным государством Латвию, а представляющим наибольшую угрозу — Россию

🔊 Воспроизвести По заказу Министерства иностранных дел (МИД) Центр исследований общественного мнения и рынка «Vilmorus» провел опрос о внешней политике, который показал, что жители Литвы считают внешнюю политику и дипломатию весомыми факторами обеспечения безопасности страны и ее жителей, по существу согласны с внешней политикой страны, проводимой органами власти, высказываются за более тесное сотрудничество со странами Балтии и Польшей, а наибольшую угрозу чувствуют со стороны России.

Чаще всего в качестве стран приоритетного сотрудничества были названы Латвия (65 %), Польша (62 %), Эстония (58 %) и Германия (55 %). Большинство опрошенных — 68 % — оценили Россию как недружественную в отношении Литвы страну. Почти все двусторонние отношения были оценены респондентами как скорее положительные, нежели отрицательные. За исключением России: двусторонние отношения с ней отрицательно охарактеризовали 82 % респондентов, а положительно — только 7 %. Лучше всего оцениваются отношения с Латвией, Эстонией, Украиной, Германией и США.

Стоит отметить, что за прошедший год количество считающих, что Литве следует активнее сотрудничать с Россией, уменьшилось с 32 до 29 %, а в отношении Беларуси процент таких оценок упал с 35 до 30 %. Две трети (62 %) участников опроса высказали мнение, что строящаяся в Беларуси Островецкая АЭС создает угрозу для Вильнюса и Литвы.

Несмотря на немного снизившийся интерес к внешней политике, 46 % жителей Литвы одобряют внешнюю политику Литвы, проводимую органами власти, и в то же время несогласных с ней — только 18 %. Больше всего одобряющих — среди молодежи (59 %), людей с высшим образованием (57 %), в группе с наибольшим доходом (64 %), вильнюсцев (66 %). Качество услуг МИД и дипломатических представительств Литвы высоко или очень высоко оценили 57 % пользовавшихся ими жителей, как и в прошлом году.

Согласно данным опроса, выше всего оценивается работа МИД и дипломатических представительств по представлению интересов Литвы в сфере безопасности с использованием средств двустороннего и многостороннего сотрудничества и возможностей, предоставляемых членством в НАТО (38 %). Эта деятельность была на первом месте и в 2017 г. На вопрос, какие виды деятельности МИД наиболее интересны, чаще всего респонденты отвечали, что их интересуют отношения с соседними странами — 59 %. На втором месте по популярности — внешняя политика Литвы в общем (54 %), на третьем — НАТО и вопросы безопасности (47 %).

Почти три четверти жителей Литвы (70 %) считают, что живущие за границей литовцы способствуют росту узнаваемости и привлекательности Литвы за рубежом, помогают привлечь в Литву инвестиции, реализуют разные проекты для процветания Литвы, выделяют средства инициативам благотворительности и помощи, поддерживают оставшихся в Литве родственников и близких, создают или поддерживают очаги литовской культуры за границей.

Подавляющее большинство — 87 % — жителей узнают о внешней политике Литвы по телевидению. На втором месте — новости в интернете, их упомянули 53 % населения. Однако среди молодежи интернет-новости стоят на первом месте — 79 %. По сравнению с 2017 г. важность данного источника значительно возросла.

Неуклонно растет и количество людей, следящих за новостями внешней политики в социальных сетях министерства.

Репрезентативный опрос населения Литвы был выполнен по заказу министерства в декабре 2018 года.

Информация Министерства иностранных дел