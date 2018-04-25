Жители Литвы сделали свой выбор

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3 марта в Литве прошли выборы советов самоуправлений и мэров. Всего в выборах приняли участие 47,8% избирателей: в воскресенье на выборы пришли 41,5% избирателей, еще 6,3% проголосовали досрочно. При голосовании за списки кандидатов больше всего голосов (26,75%) было отдано за общественные комитеты, а из партий – за партию консерваторов – Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ), которую поддержали 16,02% избирателей.

За списки Социал-демократической партии Литвы голосовали 13,24% избирателей, Союз крестьян и «зеленых» получил 11,16% голосов. Движение либералов получило 5,89% голосов, Партия труда на этих выборах получила 5,09% голосов, Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей — 5,01%, а партия «Порядок и справедливость» – 2,95% голосов. Отколовшаяся от социал-демократов Социал-демократическая трудовая партия Литвы получила 1,6% голосов.

Таким образом, общественные комитеты должны получить более 300 мандатов, консерваторы – 264, социал-демократы – 259 мандатов, Союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) в многомандатном округе получает 216 мандатов, Движение либералов – 118, Партия труда – 60, партия «Порядок и справедливость» – 50 мандатов.

Такие предварительные результаты муниципальных выборов огласила глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите на пресс-конференции в Сейме.

Победу празднуют преимущественно нынешние мэры

В ходе первого тура из 60 самоуправлений Литвы определились мэры в 19 самоуправлениях, большая часть из них – нынешние руководители городов и районов.

Так, сокрушительную победу в Каунасе одержал Висвалдас Матийошайтис, набравший почти 80% голосов. Он переизбран со своим общественным комитетом «Единый Каунас».

«В том, что мой результат и результат моей команды были такими замечательными, «виноват» не я, «виноваты» все горожане. За эту «вину», которую возложили на плечи мне и моей команде, мы отработаем», – пообещал он.

В Друскининкай переизбран нынешний глава курортного города Ричардас Малинаускас, который возглавлял на выборах собственный комитет. Р. Малинаускас получил 70,50% голосов.

Акмянский район по-прежнему будет возглавлять социал-демократ Виталиюс Митрофановас. Он переизбран с 60,42% голосов жителей самоуправления.

Мэром Бирштонского самоуправления переизбрана нынешний руководитель – представитель Социал-демократической партии Нийоле Диргинчене, которая получила 54,8% голосов.

В Биржайском районе вместо нынешнего мэра, кандидата Союза народников и республиканцев Литвы уже в первом туре пришел глава староства (административно-территориальной единицы) Биржай Витаутас Яряцкас. Выдвинутый объединившими свои силы в этом самоуправлении Союзом крестьян и «зеленых» и Движением либералов кандидат получил почти 52% голосов. Нынешний мэр В. Валькюнас остался с поддержкой 25% избирателей.

В Йонавском районе в результате выборов на пост главы города возвращается социал-демократ Миндаугас Синкявичюс, за него проголосовало 57,36% избирателей.

На выборах мэра Йонишкского района уверенно победил представитель Движения либералов, парламентарий Виталиюс Гайлюс с 62,22% голосов. Сейчас этот пост также занимает либерал Гядиминас Чяпулис.

Социал-демократ Валериюс Макуннас в первом туре победил в возглавляемом им Каунасском районе с поддержкой 59,72% голосов.

В Неринге победу на выборах одержал нынешний руководитель курортного города, социал-демократ Дарюс Ясайтис, получивший 64,29% голосов.

Мэр другого курортного города, Паланги – консерватор Шарунас Вайткус переизбран с 75,97% голосов.

Мэр самоуправления Пасвальского района, представитель Союза отечества — Христианских демократов Литвы Гинтаутас Гягужинскас победил в первом туре выборов, набрав 50,46% голосов.

В Ретавасе победил представитель Движения либералов, нынешний мэр самоуправления Антанас Чярняцкис с 62,53% голосов.

В Шакяйском районе с небольшим перевесом голосов победил нынешний глава – консерватор Эдгарас Пилипайтис, получивший 50,89% голосов.

В Шальчининкском районе в первом туре избран нынешний глава города, выдвинутый Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей и «Русским альянсом» Здилсав Палевич. За него проголосовало 75,06% избирателей.

В первом туре выборов с небольшим перевесом голосов буквально вырвали победу нынешние руководители города Шяуляй и Шяуляйского района. Баллотировавшийся с общественным избирательным комитетом мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас получил 52,98% голосов, представитель «аграриев» Антанас Бязарас – 50,8%. Победа А. Бязараса выглядит особенно хрупкой: явка в Шяуляйском районе не достигала и 40%, так что для победы ему нужно было набрать не менее одной пятой голосов избирателей, или 7291 голос, а получил он 7358 голосов.

Нынешний мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене, баллотирующаяся со своим общественным избиркомом, получила 70,81% голосов.

Руководитель Швянченского района, представитель Литовского союза свободы (либералов) Римантас Клипчюс победил с 63,64% голосов.

За нынешнего мэра Вильнюсского района Марию Рексть, выдвинутую Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей и «Русским альянсом», проголосовало 52,48% избирателей.

Председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский считает, что его партия победила на муниципальных выборах в Вильнюсском округе.

«Удалось получить 55 мест в советах самоуправлений в шести муниципалитетах, большинство мест мы получили в Вильнюсском округе. Это почетное первое место в Вильнюсском округе. А как мы прекрасно знаем, Вильнюсский округ – это треть Литвы, здесь проживает более 800 тыс. граждан нашей страны, Вильнюсский округ – это почти половина литовской экономики, здесь создается почти 42% ВВП Литвы», – сказал В. Томашевский на пресс-конференции в Великокняжеском дворце.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на муниципальных выборах партия выдвинула своих кандидатов только в десяти из 60-и самоуправлений.

По предварительным данным Главизбиркома, Избирательная акция поляков вместе с «Русским альянсом» в целом получили 5% голосов избирателей.

Кто сразится во втором туре

В остальных самоуправлениях будет проведен второй тур выборов мэров, который намечен на 17 марта.

Так, в Клайпеде вызов нынешнему мэр Витаутасу Грубляускасу во 2-м туре бросит кандидат Союза крестьян и «зеленых», глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус. Согласно данным со всех 54 участков, за сформировавшего свой комитет В. Грубляускаса проголосовало 31,15% клайпедчан, за А. Вайткуса – 22,82%.

Общественный избирком В. Грубляускаса «Витаутас Грубляускас и команда» обеспечил себе девять мандатов в горсовете Клайпеды, Союз крестьян и «зеленых» – семь, у консерваторов будет шесть представителей в горсовете, а у Движения либералов и Центристской партии будет по три мандата.

В муниципальный совет Клайпеды возвращается и вышедший из него в прошлом году по собственному желанию из-за угрозы импичмента Вячеслав Титов. В прошлом году суд объявил, что В. Титов нарушил присягу, когда обвинил партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения. За В. Титова проголосовало 7,14% жителей города; это 5-е место. За его комитет проголосовало 5,7% жителей города. Таким образом сформированный им избирком обеспечил себе два мандата.

Кстати, выборы в Клайпеде отличала низкая явка – в городе проголосовало 38,66% всех избирателей.

В Вильнюсе во 2-м туре выборов встретятся бывший и нынешний мэры – Артурас Зуокас и Ремигиюс Шимашюс.

Как показывают результаты 151 участка, Р. Шимашюс получил 37,33% голосов, а А. Зуокас – 22,70%. На третьем месте – лидер Партии труда Виктор Успасских, получивший 10,96% голосов, на четвертом – кандидат консерваторов Дайнюс Кряйвис с 9,06% голосов.

За ними следуют кандидат Союза крестьян и «зеленых» Виргиниюс Синкявичюс (4,91% голосов), кандидат Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и «Русского альянса» Эдита Тамошюнайте (4,76%), социал-демократ Гинтаутас Палуцкас (2,63%).

Избирательный комитет Р. Шимашюса лидирует и по числу мандатов в горсовете – его представители получат 17 мандатов из 51 в горсовете. Избирательный список А. Зуокаса получил десять мандатов в горсовете. Третье место занимают консерваторы с девятью мандатами, четвертое – коалиция Избирательной акции поляков и «Русского альянса» с шестью мандатами. Партия труда получила пять мандатов, Союз крестьян и «зеленых» – три.

В Висагинасе за кресло мэра во втором туре поборются кандидат от Союза крестьян и «зеленых» Эрландас Галагуз (27,52 %) и нынешний мэр от Союза свободы Литвы (либералов) Даля Штраупайте (26,21 %).

«Скромная» победа консерваторов

Председатель партии консерваторов СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис называет состоявшиеся муниципальные выборы скромной победой консерваторов. На пресс-конференции он отметил, что СО-ХДЛ получила больше всего мандатов в советах самоуправлений среди партий и уступила только общественным избирательным комитетам.

«Мы называем состоявшиеся вчера выборы скромной победой (…). После 2015 года у нас больше мандатов, мы первые среди партий – я думаю, это важный знак. По числу голосов мы тоже улучшили результат, так что у нас в принципе есть основания для радости», – сказал Г. Ландсбергис.

Говоря о выступлении партии в крупных городах, Г. Ландсбергис подчеркнул, что, хотя ни один кандидат консерваторов в мэры не попал во второй тур, в Вильнюсе и Каунасе СО — ХДЛ удалось обеспечить себе большее число мандатов. По его словам, партия не может концентрироваться только на крупных городах и хочет осуществлять более широкую стратегию, которая позволяла бы слышать чаяния людей «не только на башнях Вильнюса, но и во всей Литве».

Эрозия партийной системы

Преобладание избирательных комитетов на муниципальных выборах в Литве свидетельствует об эрозии партийной системы, говорят политологи, давая оценку результатам муниципальных выборов.

«На уровне самоуправления видны эрозия и парадокс партийной системы, но похоже, что единственное противоядие против этой эрозии и успеха комитетов – сильные партии: лучше всего выступили именно социал-демократы и консерваторы», – сказал на пресс-конференции политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Мажвидас Ястрамскис.

Его коллега Айне Рамонайте отмечает, что эти выборы – как бы без победителя.

«Никто не может радоваться, что победил на этих выборах, в отличие от прошлого раза. Мы видим только проигравших. В самом большом проигрыше -Социал-демократическая трудовая партия, которая показала, что у нее нет никаких возможностей конкурировать со своей материнской партией», – сказала политолог.

Несмотря на то, что выборы прошли довольно гладко и сообщений о серьезных нарушениях не поступало, М. Ястрамскис отмечает, что испытанием для демократии могут стать и победы некоторых мэров.

«Среди победителей, вышедших во второй тур, немало кандидатов в мэры, которые или известны своими авторитарными методами, или имеют проблемы с правоохраной, есть и политические перебежчики. Это конституционное право людей – избирать того, кого они хотят выбрать, однако о том, как мы относимся к демократии, каковы наши демократические установки, это кое-что говорит», – сказал он.

А. Рамонайте констатирует, что прямые выборы мэров привнесли в самоуправление тенденции феодализации.

«Очень четко закрепились бывшие мэры, и вряд ли это только потому, что они очень хорошо работали и все ими очень довольны. Кажется, имеет место некоторый отрыв между поддержкой их партиями и комитетами и ими самими как личностями. Если такие тенденции будут сохраняться, то в долгосрочной перспективе национальные и местные выборы могут очень оторваться друг от друга», – отметила политолог.

Выборы все более цивилизованные

Во время выборов полиция начала в три раза меньше досудебных расследований (всего 11), чем на выборах 2015 года, сообщил заместитель Генкомиссара полиции Эдвардас Шилярис.

«У полиции во время этих выборов было меньше работы, действительно можно гордиться тем, что выборы становятся более цивилизованными, мы не видели массовых подвозов к избирательным урнам, подкупа голосов, что могло бы обусловить отмену результатов выборов», – отметил он.

По материалам СМИ