Жители Литвы стали чаще брать кредиты

В первом полугодии 2017 года банки в Литве выдавали больше кредитов предприятиям и жителям страны. Растущая экономика сократила сумму так называемых «плохих кредитов», по которым должники не способны выплачивать свои обязательства, а это улучшило показатели прибыльности банков, сообщил Банк Литвы.

«Последовательный экономический рост улучшает результаты банковского сектора, а банки, в свою очередь, смелее дают кредиты. Если раньше банки смотрели на крупных клиентов, то сейчас мы видим, что быстрее всего растет количество кредитов мелкому и среднему бизнесу. Дополнительные финансовые доходы могут помочь набрать обороты деятельности именно этого сегмента бизнеса», — отметил директор Службы контроля Банка Литвы Литвы Витаутас Валвонис.

В первом полугодии стоимость банковских кредитов была почти на 6% больше, чем в такой же период 2016 года, и составила 18,6 млрд евро. Общая стоимость кредитов, предоставленных предприятиям, в упомянутый период выросла более чем на 5% — до 8,8 млрд евро, из этих денег сумма, выданная мелкому и среднем бизнесу, выросла почти на 7% — до 3,5 млрд евро.

Стоимость кредитов, предоставленных жителям, выросла до 8,4 млрд евро, и это почти на 8% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы почти 80% составили кредиты на приобретение жилья, стоимость которых за год выросла более чем на 8% — до 6,7 млрд евро. «Мы внимательно следим за развитием кредитов. Если мы зафиксируем, что рост слишком быстрый или появился риск перегрева — мы предпримем действия. Но в период роста банки должны предпринять и уже предпринимают действия — копят дополнительные резервы на будущее», — утверждает Валвонис.

Сумма вкладов, которые хранятся в банках, за год выросла более чем на 10% — от 16,7 млрд до 18,7 млрд евро. Большую часть этой суммы — 11,2 млрд евро — составляют вклады жителей, которые выросли на 7,3%.

Предоставленные кредиты увеличивали имущество банков, а растущие вклады — обязательства. В конце первого полугодия имущество банковской системы составляло 26,4 млрд евро, обязательства — 24,2 млрд евро, за год они соответственно выросли на 10,6% и 9,9%.

В первом полугодии 2017 года банки и филиалы иностранных банков заработали 155,4 млн евро прибыли — на 49,3 млн евро (46,4%) больше, чем за такой же период 2016 года.

Хотя росли доходы за счет предоставления кредитов и услуг, почти половина — рост прибыли банков в первом полугодии был обусловлен улучшившимся положением должников — кредитов, которые считались безнадежными, стали возвращаться или выросла стоимость заложенного имущества.

Соотношение плохих и всех кредитов, по сравнению с первым полугодием 2016 года, сократилось до 3,48% (в 2016 году было 4,67%). Наибольшая часть «плохих кредитов» была связана с предприятиями, которые занимаются деятельностью, связанной с предоставлением ночлега, общепитом и строительством.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Банк Литвы, Витаутас Валвонис, кредиты, экономика