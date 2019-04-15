Жители Литвы все чаще защищают свои права

В 2018 году Служба равных возможностей получила почти 1000 обращений по поводу возможной дискриминации. Это самый высокий показатель за все время существования Службы.

Чаще всего жители обращались по поводу дискриминация из-за пола, возраста и инвалидности, реже всего — из-за религии, веры, убеждений или сексуальной ориентации.

Больше всего обращений было связано с возможными нарушениями трудовых отношений (28%) и в области защиты прав потребителей (22%), меньше всего — в сфере образования (2%). Женщины обращались в службу немного чаще, чем мужчины (39% и 30% соответственно).

В прошлом году было выявлено 63 нарушения равных возможностей. Больше всего нарушений зафиксировано в области защиты прав потребителей (54%), меньше всего — в деятельности государственных и муниципальных учреждений (11%).

2017 году в Службу равных возможностей обратились 757 человек. В основном жители обращались по поводу дискриминации из-за пола (312 раз), возраста (98) и инвалидности (83), меньше всего – из-за сексуальной ориентации (14) и религи, веры или убеждений (24).

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