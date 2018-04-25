Жители Литвы за продукты по интернету платят дороже

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При покупке некоторых продуктов питания по интернету жители Литвы платят намного дороже, чем жители других стран Евросоюза (ЕС), показывают данные исследования цен на продукты питания, проведенного по заказу Министерства юстиции и Государственной службы защиты прав потребителей.

«Если сравнивать продаваемые в странах ЕС продукты межгосударственных товарных марок, то Литва не является страной дешевых товаров. За большинство популярных товаров мы платим примерно, как Западная Европа, от среднего показателя по ЕС мы отстаем всего на 5-6%, а за отдельные продукты иногда платим и дороже», — сказала на презентации исследования вице-министр юстиции Ирма Гуджюнайте.

Как показало исследование, цены на продукты в Литве стремительно приближаются к среднему показателю по ЕС: не за один продукт питания известного производителя литовцы не платят ни самую низкую, ни самую высокую цену.

Во время исследования сравнивались цены на 40 разных продуктов питания в интернет-магазинах торговых сетей 12-ти государств ЕС. Сравнивались самые популярные и важные продукты питания: молоко, мясо, рыба, хлебные изделия, сладости, напитки, соусы. При проведении исследования искали идентичные или очень похожие товары в разных странах, преимущественно сравнивались международные товарные марки.

Во время исследования сравнивались цены на продукты питания в интернет-магазинах Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Великобритании и Ирландии. Самые высокие цены были зафиксированы в Ирландии, самые низкие — в Польше. В Литве изучались цены в сети Barbora.

Представитель проводившей исследовании компании Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что было принято решение изучить электронные магазины, потому что это заметно удешевило само исследование.

BNS