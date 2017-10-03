Жители Литвы: жизнь ухудшается

Большинство жителей Литвы не верит в перемены к лучшему и считает, что жизнь в стране ухудшается.

Только 32% жителей страны кажется, что в последнее время в Литве дела идут в лучшую строну, а более половины (54%) граждан считает, что ситуация в стране ухудшается, показали результаты опроса, проведенного по заказу новостного агентства ELTA социологической компанией Baltijos tyrimai в начале сентября 2017 года.

Впрочем, за месяц заметно сократилось число пессимистически настроенных граждан, но соответственно увеличилось число жителей, у которых нет конкретного мнения по этому вопросу.

По данным опроса, за последний месяц на 11% сократилось число жителей, ответивших, что ситуация в стране ухудшается, а на 13% увеличилось число тех, у которых нет мнения на этот счет, то есть тех, кто считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются. Сейчас таких респондентов 14%, хотя еще месяц назад их был всего 1%.

По сравнению с результатами подобного опроса, проведенного год назад (в сентябре 2016 года), также увеличилась часть жителей, которая считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются (на 13% больше, чем год назад, когда таких был 1%).

Позиции, что ситуация в стране улучшается, чаще придерживаются жители моложе 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и большими доходами семьи — более 900 евро в месяц, руководители, специалисты, служащие, учащаяся молодежь.

Чаще других нынешним положением в стране недовольны жители старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты с неоконченным средним образованием и самыми низкими доходами семьи — до 550 евро в месяц, безработные и домохозяйки.

Инф. «ЛК»

Метки: N39 (1179) 28 сентября, жители Литвы, Перемены, статистика