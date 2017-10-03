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Жители Литвы: жизнь ухудшается

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 03, 10:50   |   Комментариев: 4

Большинство жителей Литвы не верит в перемены к лучшему и считает, что жизнь в стране ухудшается.

Фото BFL

Фото BFL

Только 32% жителей страны кажется, что в последнее время в Литве дела идут в лучшую строну, а более половины (54%) граждан считает, что ситуация в стране ухудшается, показали результаты опроса, проведенного по заказу новостного агентства ELTA социологической компанией Baltijos tyrimai  в начале сентября 2017 года.

Впрочем, за месяц заметно сократилось число пессимистически настроенных граждан, но соответственно увеличилось число жителей, у которых нет конкретного мнения по этому вопросу.

По данным опроса, за последний месяц на 11% сократилось число жителей, ответивших, что ситуация в стране ухудшается, а на 13% увеличилось число тех, у которых нет мнения на этот счет, то есть тех, кто считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются. Сейчас таких респондентов 14%, хотя еще месяц назад их был всего 1%.

По сравнению с результатами подобного опроса, проведенного год назад (в сентябре 2016 года), также увеличилась часть жителей, которая считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются (на 13% больше, чем год назад, когда таких был 1%).

Позиции, что ситуация в стране улучшается, чаще придерживаются жители моложе 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и большими доходами семьи — более 900 евро в месяц, руководители, специалисты, служащие, учащаяся молодежь.

Чаще других нынешним положением в стране недовольны жители старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты с неоконченным средним образованием и самыми низкими доходами семьи — до 550 евро в месяц, безработные и домохозяйки.

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (4)
  1. (78.158.2.140) Бася пишет:
    2017 10 03 at 19:13

    А чему удивляться? Каждый третий живет хорошо и перспективы у них радужные, а более половины (целых 54%) живет бедно и просвета в своей бедности не видит. Такова политика наших властей: “Мы (имеют в виду они себя) живем и будем жить хорошо. А про вас, бедных, мы ничего не знаем и знать не хотим”. Помните анекдот 20-летней давности?

  2. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 10 03 at 12:12

    Изе-Вот у Вас забыли спросить чё и где и как хи-хи…

  3. (176.59.52.24) Изя пишет:
    2017 10 03 at 11:54

    Только замкадышей здесь и недостает.😵

  4. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 10 03 at 11:21

    Надо в Литву переехать жить…






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