Большинство жителей Литвы не верит в перемены к лучшему и считает, что жизнь в стране ухудшается.
Только 32% жителей страны кажется, что в последнее время в Литве дела идут в лучшую строну, а более половины (54%) граждан считает, что ситуация в стране ухудшается, показали результаты опроса, проведенного по заказу новостного агентства ELTA социологической компанией Baltijos tyrimai в начале сентября 2017 года.
Впрочем, за месяц заметно сократилось число пессимистически настроенных граждан, но соответственно увеличилось число жителей, у которых нет конкретного мнения по этому вопросу.
По данным опроса, за последний месяц на 11% сократилось число жителей, ответивших, что ситуация в стране ухудшается, а на 13% увеличилось число тех, у которых нет мнения на этот счет, то есть тех, кто считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются. Сейчас таких респондентов 14%, хотя еще месяц назад их был всего 1%.
По сравнению с результатами подобного опроса, проведенного год назад (в сентябре 2016 года), также увеличилась часть жителей, которая считает, что дела в стране ни улучшаются, ни ухудшаются (на 13% больше, чем год назад, когда таких был 1%).
Позиции, что ситуация в стране улучшается, чаще придерживаются жители моложе 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и большими доходами семьи — более 900 евро в месяц, руководители, специалисты, служащие, учащаяся молодежь.
Чаще других нынешним положением в стране недовольны жители старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты с неоконченным средним образованием и самыми низкими доходами семьи — до 550 евро в месяц, безработные и домохозяйки.
Инф. «ЛК»
Метки: N39 (1179) 28 сентября, жители Литвы, Перемены, статистика
А чему удивляться? Каждый третий живет хорошо и перспективы у них радужные, а более половины (целых 54%) живет бедно и просвета в своей бедности не видит. Такова политика наших властей: “Мы (имеют в виду они себя) живем и будем жить хорошо. А про вас, бедных, мы ничего не знаем и знать не хотим”. Помните анекдот 20-летней давности?
Изе-Вот у Вас забыли спросить чё и где и как хи-хи…
Только замкадышей здесь и недостает.😵
Надо в Литву переехать жить…