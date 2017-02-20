Жители не доверяют пенсионной системе

Все меньше жителей Литвы верят, что государство сможет позаботиться о них в старости. В октябре прошлого года в это верили всего 28% опрошенных, а в январе этого года – 18%. Между тем в 2014 г. пенсионной системе Литвы доверял 31%. Таковы данные исследования банка SEB.

В ходе исследования оказалось, что показатель готовности нашего населения к пенсии достаточно низкий. Согласно опросам, меньше всего иллюзий у людей образованных, в возрасте 50-55 лет, заработок которых превышает 1000 евро в месяц. 8 из 10 не верят, что государство сможет им выплачивать пенсию. И взгляды этих людей недалеки от истины. Через 10 лет число пенсионеров в странах Балтии вырастет больше, чем на 20%, а число работающих в лучшем случае останется прежним. Сегодня одного пенсионера содержат 2,5 работающих, а в 2040 году на одного работающего придется 1 пенсионер.

Часто звучат инициативы изменить пенсионную систему, однако это только подрывает доверие к этой системе вообще и приводит к тому, что люди перестают интересоваться размером своей пенсии. По словам генерального директора SEB gyvybės draudimas Сонаты Гутаускене, опрос же показал, что двое из десяти опрошенных считают, что знают о пенсионной системе, размерах налогов, но при проверке выяснилось, что всего 15% людей действительно осведомлены, а 7 из 10 не знают, какой будет их пенсия. Половина опрошенных даже не знает о разных видах накопления пенсии.

7 из 10 также надеются, что смогут работать, будучи пенсионерами, однако реальность такова, что на пенсии работают только 23%. Другой неприятный показатель – 28% верят, что в старости им помогут их близкие, однако только 5% по статистике получают помощь от близких.

Многие инвестируют деньги в имущество, акции, бизнес, но у нас еще не развились традиции накоплений. Многие предпочитают жить здесь и сейчас, нежели откладывать на мифическое и заоблачное будущее. По мнению аналитиков, больше всего рискуют те, кто не готовится к старости финансово и эмоционально.

Исследование также показало, что за год число граждан, пожелавших участвовать в накопительной пенсионной системе, выросло с 36 до 42%.

Тем временем «Содра» сообщает, что число желающих дополнительно копить на пенсию сокращается.

По данным «Содры», за год их стало на 20% меньше. С другой стороны, все больше людей приходят к пенсионному порогу без нужного 30-летнего стажа. Это значит, что их пенсии будут меньше обычного. Это, как правило, касается людей, живущих на селе.

Специалисты утверждают, что следует изменить принципы начисления пенсий, отказаться от необходимого стажа, принимать в расчет суммы уплаченных налогов.

«Содра» напоминает, что узнать предварительный размер пенсии может каждый желающий. Все расчеты он найдет на сайте «Содры», куда можно зайти через э-банкинг.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, опрос, пенсия, Содра