Жители оказали поддержку партиям

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Государственная налоговая инспекция начала переводить политическим партиям средства, которые им выделили налогоплательщики. По количеству жителей, выделяющих поддержку партиям, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) уже в течение нескольких лет является лидером этого списка, пишет новостной портал L24.lt.

В этом году почти 63 тыс. налогоплательщиков в Литве собрали для партий 1 млн евро, выделяя 1% от уплаченного подоходного налога. Сумма, выделенная жителями Литвы политическим партиям, в этом году больше, чем в прошлом: в 2017 году партии получили 950 тыс. евро от 62 тыс. жителей.

В этом году ИАПЛ-СХС получила средства от 18 750 тыс. граждан Литвы – это составляет 29,9% всех жителей, оказавших в этом году финансовую поддержку политическим партиям. ИАПЛ-СХС получит 137 тыс. евро (год назад – 115 тыс. евро).

На втором месте оказались консерваторы: 1% помощи им выделили 10 705 налогоплательщиков (выделено 292,5 тыс. евро).

На третьем месте – социал-демократы. Эту партию поддержали 10 298 налогоплательщиков, выделив им 148,8 тыс. евро. По сравнению с прошлым годом, число жителей, поддерживающих социал-демократов, сократилось более чем на 2 тыс. (в 2017 году 12 335 жителей выделили 175,2 тыс. евро). По количеству жителей, выделяющих помощь, это наибольшее падение среди крупных и значительных партий.

Уже второй год подряд уменьшается количество налогоплательщиков, выделяющих помощь Движению либералов, Партии труда и Союзу свободы Литвы (либералам). Движению либералов в этом году выделили помощь на 1750 человек меньше, чем год назад (годом ранее – на 1749 меньше). Партии труда – на 1156 человек меньше (годом ранее – на 2438 меньше). Союзу свободы Литвы (либералам) – на 368 человек меньше, чем год назад (в 2017 году – на 965 меньше).

Наибольшую денежную сумму от жителей, выделяющих партиям 1% от уплаченного подоходного налога, получили консерваторы – 292,5 тыс. евро и Движение либералов – 211,2 тыс. евро, хотя группа налогоплательщиков, поддерживающих их, не самая большая.

Жители ежегодно могут оказать различным организациям финансовую помощь, выделяя им 2% уплаченного подоходного налога. Партиям можно выделить 1%.

Всего в этом году налогоплательщики на помощь партиям и различным организациям выделили почти 17,5 млн евро (год назад – 17 млн. евро).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt