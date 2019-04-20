Жителям Литвы — 4,5 млн евро дотаций на солнечные батареи

🔊 Воспроизвести

В этом году жителям Литвы, которые оборудуют небольшие установки для производства солнечной электроэнергии, планируется выделить 4,5 млн евро дотаций. Подавать заявки можно будет уже в мае, сообщило Министерство энергетики.

Помощью смогут воспользоваться владельцы одно- и двухквартирных домов, устанавливающие солнечные батареи мощностью до 10 киловатт. Производимая ими электроэнергия будет использоваться в домашнем хозяйстве.

«Одним из важнейших наших приоритетов в поощрении зеленой энергетики является создание возможностей для самостоятельного производства электроэнергии населением. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы как можно большее число жителей могли бы воспользоваться мерами финансового поощрения и сделать это было бы гораздо проще», – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Помощь будет составлять 323 евро, если оборудуется установка мощностью в 1 киловатт, 1615 евро — 5 киловатт, 3230 евро — 10 киловатт.

К 2023 году планируется инвестировать более 16 млн евро за счет фондов ЕС. Если в этом году будет получено заявок больше, чем на 4,5 млн евро, то может быть выделен и больший объем средств.

BNS