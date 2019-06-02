Живем сегодняшним днем

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Большинство жителей в Литве не склонны планировать свои доходы и расходы на продолжительный период, а каждый пятый живет сегодняшним днем, показал опрос, проведенный в марте этого года компанией Spinter tyrimai.

18% жителей не планируют свои финансы, а 36% думают лишь на 2-3 месяца вперед. 23% респондентов подтвердили, что свои доходы и расходы планируют на полгода или на год вперед, но на несколько лет вперед их планируют всего 13% жителей. Около 6% думают о том, как будут жить на пенсии.

Мы гоним от себя мысли о пенсии по той же причине, по которой не слишком часто задумываемся о будущем: мы просто не знаем, что нас ждет через несколько десятилетий. Никто не может предугадать, сколько он проживет или каким будет его здоровье перед выходом на пенсию. Но если продумать известные факторы, которые повлияют на вашу жизнь на пенсии или непосредственно перед ней, эти размышления могут стать основой для удачных решений.

Рассчитывая размер необходимой вам пенсии, прежде всего надо исходить из ваших текущих расходов. Забудем про миф, что при выходе на пенсию расходы снижаются пропорционально доходам: согласно результатам проведенного в США в 2018 году исследования, 46% домохозяйств в первые два года пенсии тратят даже больше, чем до выхода на пенсию, а не меньше. Также выяснилось, что 33% домохозяйств и на шестой год пенсии тратят все-таки больше, чем прежде. Причины довольно просты: став пенсионером, человек не хочет сидеть дома без дела, поэтому отправляется в путешествия и тратит больше денег на развлечения и хобби.

Итак, точкой отсчета должны стать ваши траты в настоящее время. Главными из них, несомненно, являются расходы на жилье (например, жилищный кредит, платежи за коммунальные услуги, страховка и т. д.) и питание. Но на самом деле важно учитывать стиль жизни в целом: хобби, обеды в кафе, путешествия, лизинг автомобиля и топливо, развлечения – иными словами, все от бытовых расходов до ежеутренней покупки чашечки кофе. Подсчитав все эти расходы, посмотрите, какую часть образуют, так сказать, вынужденные траты на жилье и питание, ведь отказаться от них вы не сможете и на пенсии.

Правда, часть ваших настоящих расходов к моменту выхода на пенсию, вероятно, исчезнет. Вы наверняка уже выплатите жилищный кредит, и, если не придется каждый день ездить на работу – сэкономите на расходах на транспорт. При этом в будущем возможны непредвиденные расходы. Главный фактор – расходы на здравоохранение и лекарства, которые на всякий случай все же необходимо учитывать, надеясь на лучшее.

Оказалось, что жителей Литвы вопрос выживания после выхода на пенсию начинает заботить лишь после 36 лет. В возрастной группе 36-45 лет об этом задумываются 4%.

Наибольшее беспокойство наблюдается среди респондентов 46-55 лет, среди них своими доходами на пенсии интересуются 12,8%. Среди участников опроса старше 56 лет вопрос доходов и расходов после выхода на пенсию волнует каждого десятого – 9,9%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ