Живоносный источник. Радоница

Христос воскресе! Этими словами мы будем приветствовать друг друга до самого Вознесения. А оно произошло, как вы, конечно, помните, на сорокой день после Пасхи. Так что Воскресение Христово мы празднуем целых 39 дней.

Подходит к концу первая пасхальная неделя. Ее называют Светлой седмицей. Каждый ее день в календаре красный, т. е. праздничный. Но «литкурьерская» неделя имеет свои временные рамки, поэтому мы коснемся событий и начала следующей, послепасхальной седмицы. Давайте остановимся на двух событиях. Они традиционны, празднуются из года в год уже не одну сотню лет.

Итак, первое – это пятница Светлой седмицы, когда мы вспоминаем икону Богородицы «Живоносный источник», о чем я обещал вам рассказать в прошлый раз. Второе – хорошо всем известная Радоница.

В V веке в Константинополе, у «Золотых ворот», находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В ней был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло кустарником, а воду затянуло тиной. Однажды воин Лев I Маркелла, будущий император, встретил в этом месте слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды. Вдруг он услышал голос: «Царь Лев! Пойди в рощу, зачерпни воды и напои ею жаждущего, тину же из источника положи на его глаза.» Лев сделал все, что велела ему Богородица (а это была Она). И слепой прозрел.

Став императором, Лев Маркелла приказал очистить источник, заключить его в каменный круг, а над ним поставил храм. Многими исцелениями от самых разных болезней прославилось это место. В том числе от рака, или, по-церковнославянски, каркина. Если придете на службу «Живоносному источнику» (12 апреля вечером, 13 апреля утром) и внимательно послушаете исполняемые тексты, это слово услышите не один раз.

В XV веке источник был разрушен мусульманами и к его развалинам христиан не подпускали. Но постепенно строгость запрета смягчилась, и наши единоверцы смогли поставить там небольшую церковь. Но и она в 1821 году была разрушена, а источник засыпан. Но воду оттуда все-таки брали. А в 1835 году при лояльном к христианам султане Махмуде тут вновь был построен храм с больницей и богадельней.

Предание рассказывает, что этой водой был воскрешен один житель Фессалоник. Так что «Живоносный Источник» – это не просто красивая метафора.

Явление Богородицы Льву произошло весной 450 года. И воспоминание об обновлении им константинопольского храма в честь Живоносного источника празднуется в первую пятницу после Пасхи. В этот день (на этот раз 13 апреля) совершается традиционное пасхальное водосвятие.

Пасха – самый радостный праздник, праздник победы над смертью. Вспомните: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ (победив) и сущим во гробех (умершим) живот (жизнь) дарова.» Поэтому в первые послепасхальные дни не положено служить панихид. Если человек умер на Пасху, его отпевают особым пасхальным чином. Первое поминовение усопших совершается на девятый день после Воскресения Христова, т. е. во вторник второй недели. Этот день называется Радоница от слова «радость».

С этой радостью мы и приходим на кладбище, чтобы поздравить наших предков. Ведь для Бога все живы и Он «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32).

В советские годы сложился обычай посещать могилы в сам день Пасхи. Причины этого вполне понятны – не мытьем, так катаньем омрачить пасхальную радость. Когда искажают веру, возникают суеверия. Нет большого греха в Светлое Христово Воскресение помянуть своих умерших, но стоит ли превращать день Жизни в день кладбища?

Радоница – древний праздник, о ней упоминает Иоанн Златоуст (IV в.). В этот день служат панихиды в церквях и на кладбищах. Можно устроить и скромные поминки. Только, дорогие читатели, не превращайте их в пьянку. Священное Писание разрешает употребление вина: «Вино веселит сердце человека» (Псалтирь 103:15), но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Послание ап. Павла к Ефесянам. 5:18 ). Можно выпить, но зачем напиваться? Ведь усопшим нужна наша усердная молитва, наше чистое сердце, а не водка.

Придя на кладбище, поминки там не устраивайте, не оставляйте крашеных яиц, куличей и прочей закуски. Лучше приберите могилку, помолитесь и поприветствуйте своих родных пасхальным «Христос воскресе!». Прислушайтесь, и услышите в душе ответ: «Воистину воскресе!»

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N15 (1207) 12 апреля, религия