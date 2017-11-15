Жизнь без дотаций

В нынешней семилетней финансовой перспективе Литва должна получить от ЕС 12,6 млн евро, в бюджет ЕС должна внести 2,5 млрд евро. Литва должна готовиться к тому, что в новом бюджете Евросоюза с 2020 года могут существенно сократиться субсидии. «Финансовые перспективы Европейского союза после 2020 года» – на эту тему на минувшей неделе состоялась дискуссия, организованная по инициативе информационного бюро Европейского парламента в Литве.

«В настоящее время в европейских учреждениях активно дискутируется новая долгосрочная финансовая программа», – сказала принявшая участие в дискуссии вице-министр Министерства финансов Мигле Тускене, имеющая большой опыт работы в европейских финансовых учреждениях. «Решения фактически принимаются в кулуарных дискуссиях», – отметила она. Коррективы в формировании европейского бюджета произойдут и в связи с уходом из Евросоюза Великобритании: второго крупнейшего донора ЕС, отчисления которого составляли 15% общеевропейского бюджета.

Надо отметить, что Литва в общеевропейской дискуссии представляется как страна – образец успеха. Об этом свидетельствуют и данные проверки Еврокомиссии, которая, оценив проводимую «ответственную фискальную политику», официально прогнозирует, что экономический рост Литвы будет одним из самых быстрых в ЕС и больше, чем прогнозировалось весной 2017 года. По мнению Еврокомиссии, в 2017 году ВВП Литвы вырастет на 3,8%, в 2018 году года — на 2,9%.Таким образом, Еврокомиссия может объявить Литве, что, дескать, страна не должна рассчитывать на финансовую помощь потому, что экономика Литвы официально уже развивается успешно.

Между тем литовские парламентарии высказывают опасения, что некоторые секторы, в частности строительный и информационных технологий, слишком зависят от средств ЕС. «Сейчас бюджет Литвы на пятую часть состоит из европейских денег. По мере того, как мы достигаем установленной минимальной границы ВВП на каждого жителя, уменьшается финансирование», – сказал председатель правления организации по Европейским социальным, правовым и экономическим проектам Клаудиюс Манекас.

Принявший участие в дискуссии европарламентарий, бывший мэр Игналинского района Бронис Ропе отметил, что, к примеру, столица Литвы даже опережает средний уровень по ЕС, но в то же время треть жителей живет на грани нищеты. Кроме того, уровень жизни в Вильнюсе и в отдельных регионах отличается в 2,5 раза. Европарламентарий напомнил, что Литва, вступая в ЕС, обязалась закрыть атомную станцию, но в то же время Евросоюз обещал обеспечить финансирование ее закрытия. Планируется, что работы по демонтажу станции должны быть завершены до 2038 года. Но этот период не охватывает решений по безопасности, переработке и захоронению радиоактивных отходов.

В настоящее время выполнено только около 40 проц. работ по закрытию станции. Литва приняла решение ежегодно до 2020 года из своего бюджета выделять по 14 проц. средств, необходимых для закрытия. Бронис Ропе подчеркнул, что Литва должна выполнять свои домашние задания с тем, чтобы у европейских чиновников не было причин для сокращения финансирования.

В настоящее время Литва разрабатывает комплекс мероприятий по многолетней финансовой программе с учетом вероятных корректив в поступлении европейских дотаций. В частности, планируется структурно разделить Литву на два региона: Вильнюс с окрестностями и второй регион – остальная Литва. Очевидно, что в оставшееся до 2020 года время нужно как можно более эффективно воспользоваться средствами из европейских фондов, отметили участники дискуссии.

Галина КУРБАНОВА

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Дотации, Евросоюз, Мигле Тускене