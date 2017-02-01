Зимний мясоед

Зимний мясоед длится от Рождества и до самой Масленицы. В это время православные христиане получают возможность разнообразить свой повседневный рацион всевозможными стеками, котлетами и зажарками. Представляем супермясные блюда, которые отлично подойдут для семейных обедов и ужинов.

Баранина, свинина, говядина… На основе этих трех видов мяса можно приготовить сорок сороков разнообразных блюд. Каждая национальная кухня мира при этом предложит свои неповторимые гарниры. Очень часто в этой роли будут выступать овощи. Ведь они не только очень вкусны, но и отлично помогают нашему организму усваивать белок животного происхождения.

Ростбиф

400 г говяжьей вырезки, 80 г свиного жира, 40 г муки, соль.

Для маринада: 80 г растительного масла, 80 г корня сельдерея, 80 г корня петрушки, 2-3 моркови, 1-2 луковицы, 1 лавровый лист, 2 ст. л. сахара, черный молотый и душистый перец.

Все овощи для маринада мелко нарезать, перемешать с сахаром, маслом и перцем до выделения сока.

Положить мясо в готовый маринад, на сутки оставить в прохладном месте.

Потом мясо очистить от овощей, запанировать в муке и обжарить до золотистой корочки на свином жире.

Мясо поставить в духовку, нагретую до 250ºС, запекать 5-7 минут, потом температуру убавить до средней. Довести до готовности (из ростбифа при проколе должен вытекать розовый сок). Готовый ростбиф нарезать на тонкие ломтики вдоль волокон. На гарнир подать жареный или запеченный картофель.

Ирландское рагу

700 г молодой баранины, 8 картофелин, 3 большие моркови, 3 стебля сельдерея, 3 шт. лука-порея, 1 стакан куриного бульона, 2 ч. л. нарезанного свежего тимьяна, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. свежемолотого перца, петрушка.

Мясо нарезать крупными кубиками.

Морковь и картофель почистить и нарезать большими кубиками.

Сложить овощи, мясо и пряности в кастрюлю. Залить бульоном и перемешать.

Тушить под крышкой на слабом огне несколько часов. Перед подачей посыпать петрушкой.

Гуляш на пиве

800 г мякоти говядины, 3 больших луковицы, 5 зубчиков чеснока, 1 ст. ложка паприки, 1 морковь, 1 красный болгарский перец, 8 картофелин, 100 г пива или красного вина, соль, перец, лавровый лист, 2 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. томатной пасты.

В масле обжарить лук, добавить чеснок и нарезанную соломкой морковь.

Нарезать мясо кубиками и добавить к овощам.

Обжарить на большом огне и положить паприку, затем томатную пасту.

Потушить еще 5 минут, залить водой.

Положить порезанный перец, потом картофель и добавить вино или пиво.

Варить на небольшом огне до готовности картофеля. Подавать горячим.

Чанахи

600 г свиной вырезки, 1 большой баклажан, 4 картофелины, 1 луковица, 2 сладких перца, 1 головка чеснока, 3 помидора, 300 мл густого томатного сока, 1 пучок кинзы, 1 пучок базилика, красный острый перец.

Свинину нарезать на небольшие кусочки, положить в гусятницу.

Нарезать на кубики картофель, добавить к мясу. Закрыть крышкой и поставить в духовку на полчаса.

Пока мясо с картошкой в духовке, надо нарезать лук, баклажаны (крупно), нарубить чеснок и порезать помидоры на дольки. Нашинковать зелень.

Уложить в гусятницу слоями овощи: лук, баклажаны, чеснок, помидоры, пересыпая это все зеленью и красным перцем. Залить томатным соком.

Тушить в духовке при температуре 160ºС полтора часа.

При подаче посыпать свежей зеленью.

Ирина САВЧЕНКО

Метки: N5 (1145) 2 февраля, рецепты