Знаем. Помним. Чтим

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По случаю отмечаемого в России, Беларуси и в других странах праздника Дня защитника Отечества в городах Литвы состоялись торжественные церемонии памяти.

В этот день мы традиционно вспоминаем героев, отдавших свою жизнь ради мирного будущего потомков. Ежегодно в Вильнюсе на Антакальнисском воинском кладбище представители общественных организаций, послы России и Беларуси, бывшие военные и жители собираются почтить память защитников Отечества, павших при защите и освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году в Вильнюсе также прошла церемония возложения венков и цветов к могилам советских воинов на Антакальнисском воинском мемориальном кладбище.

В ней приняли участие члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, объединений ветеранов Советской армии, ветеранов афганской войны, представители общественности, посольств России и Беларуси.

«По зову сердца люди приходят к воинскому мемориалу, — отметил посол России в Литве Александр Удальцов. — Сегодня особенно важно сохранить историческую справедливость. Посольство и генконсульство России проводят активную работу по реставрации и реконструкции памятников, посвященных воинам Советской армии. Свои знания и опыт дипломатической работы мы направим на сохранение мира».

Как отметил председатель Республиканской организации ветеранов ВОВ, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис, «без подвига советского воина-освободителя, очистившего мою родину от фашисткой нечисти, не было бы сегодня свободной Литвы».

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище Вильнюса был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Всего в литовской земле покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

Собравшиеся почтили память, возложив цветы и венки на могилах похороненных на воинском кладбище летчиков-гвардейцев, погибших в 1944 году, командира партизанской бригады им. Гастелло белоруса Виктора Манохина.

Галина Курбанова