Знак «Национальный меценат» вручен предпринимателю А. Паукштису

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В библиотеке Великокняжеского дворца в Вильнюсе литовский премьер Саулюс Сквярнялис вручил в пятницу учредителю и владельцу компании Teltonika Арвидасу Паукштису знак «Национальный меценат».

Первый такой знак вручен А. Паукштису за его финансовую поддержку проекту восстановления костела Пресвятой Девы Марии Розария в Бальберишкисе.

По закону звание «Национальный меценат» может быть присвоено лицу, которое выделило не менее 1 млрд евро финансовой поддержки проекту или проектам в области культуры, образования, науки и пр.

Кроме того, это должно быть лицо с безупречной репутацией.

Решение о присвоении А. Паукштису звания «Национальный меценат» правительство приняло в ноябре прошлого года.

А. Паукштис поблагодарил за награду и сказал, что добрые дела нужно делать тихо.

«Нас тут должна стоять большая очередь, потому что многие сделали пожертвования», — сказал предприниматель.

Построенный в 1888 году в Бальберишкисе Пренайского района Литвы деревянный костел Пресвятой Девы Марии Розария полностью сгорел в августе 2013 года. Сгорели также находившиеся в нем 12 килограммов движимых культурных ценностей, в том числе орган 1802 года, иконы XVII – XVIII веков, три деревянных алтаря и пр.

В течение нескольких лет был восстановлен каменный костел, поменьше и совсем другой формы.

BNS